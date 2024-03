Strade rovinate dal maltempo, al via i lavori per ripararle 

Al via ad Arbus i lavori per la sistemazione di strade e ponticelli danneggiati dalle copiose piogge del 2020. L’intervento riguarda l’intero territorio, dal centro abitato alle campagne alle località turistiche della Costa Verde. Il costo complessivo di 143.860 euro è coperto da un contributo della Regione.

«Gli allagamenti – ricorda il sindaco, Paolo Salis – si verificano ogni qualvolta i temporali rendono le strade come fiumi e mettendo in pericolo la viabilità. Nel 2020 i danni furono tanti. Siamo intervenuti con fondi di bilancio per tamponare le emergenze, come una voragine che si era aperta in via Caprera. Dopo i sopralluoghi dei tecnici, abbiamo dichiarato lo stato di calamità naturale e chiesti i fondi alla Regione tramite un bando. Ora siamo pronti a intervenire per completare il progetto».

Nello specifico è prevista la sistemazione di alcune strade sterrate col riporto di materiale sterile di cava sulla carreggiata, l’asfalto con bitume in quelle dei centri abitati, la sistemazione delle cunette per la regimazione delle acque. La maggior parte degli interventi in programma interessa la viabilità rurale e vicinale, ma anche la zona dell’anfiteatro comunale, la pineta sa Conca e S’Ollastu, la frazione di Sant’Antonio di Santadi, la zona artigianale, i villaggi turistici di Pistis, Senna e S’arca, Tunaria e il tragitto Ingurtosu-Piscinas. (s. r.)

