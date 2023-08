Strade rimesse a nuovo, lavori in dirittura d’arrivo 

Centomila euro di risorse comunali e regionali tra fornitura e posa in opera di asfalto per mettere in sicurezza strade urbane, extraurbane e di penetrazione agraria di buona parte del territorio. Lavori cominciati a giugno e in fase di conclusione con il nuovo tappeto steso su arterie extraurbane ad alto traffico. «L’obiettivo - afferma il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, 38 anni - è mettere in sicurezza tutta la viabilità che insiste sul territorio comunale. Un lavoro imponente non più rimandabile. A luglio è intervenuta anche la Provincia di Nuoro sulla strada che da Cardedu porta a Bari Sardo, con manto di asfalto e segnaletica rinnovata». (ro. se.)

