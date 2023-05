«Strade, Regione in ritardo» 

«Di contro cosa è successo? Nulla, come è possibile riscontrare anche visivamente, eccetto il tronco Tertenia San Priamo. Per questo, con una interrogazione, ho chiesto conto dello stato dell'arte al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini».

«Dieci opere che avrebbero consentito di realizzare tratte, ora mal servite, per far uscire alcuni territori dal loro isolamento, per favorire servizi e diritti a migliaia di persone, lavoratori, imprese, per porre rimedio alle gravi lacune in termini di sicurezza delle strade sarde», prosegue il parlamentare.

Strade, il governatore Christian Solinas nel mirino del Pd: «Da 30 mesi è commissario straordinario della viabilità in Sardegna ma nessuno si è accorto di nulla, tanto meno i cittadini di Cagliari, Olbia, Sassari, Alghero che avrebbero voluto vedere realizzate nove delle dieci strade di congiunzione tra i diversi territori», attacca il dem Silvio Lai, deputato della Commissione bilancio della Camera. Le dieci opere infrastrutturali previste hanno un valore di un miliardo di euro.

Il punto

«Dieci opere che avrebbero consentito di realizzare tratte, ora mal servite, per far uscire alcuni territori dal loro isolamento, per favorire servizi e diritti a migliaia di persone, lavoratori, imprese, per porre rimedio alle gravi lacune in termini di sicurezza delle strade sarde», prosegue il parlamentare.

«Di contro cosa è successo? Nulla, come è possibile riscontrare anche visivamente, eccetto il tronco Tertenia San Priamo. Per questo, con una interrogazione, ho chiesto conto dello stato dell'arte al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini».

Gli altri progetti

Il deputato del Pd allarga lo sguardo agli altri appalti previsti: «I cittadini sardi devono conoscere il quadro aggiornato delle attività svolte, le delibere assunte e i tempi di realizzazione delle opere. Ma devo anche sapere, in particolare, cosa sia successo nei lotti da Alghero a Olmedo, e dei lavori relativi alla strada statale ex 125 di cui lo stesso commissario aveva annunciato nel settembre 2022 il definanziamento per coprire le spese relative alla strada statale 291. A tal proposito ho chiesto al ministro Salvini quali siano state le delibere assunte in questi ultimi sei mesi dal Commissario e se vi siano state motivazioni ostative da parte di Anas».

Infine un’altro attacco al governatore: «Dal ministro Salvini ci aspettiamo risposte chiare, trasparenti ed esaustive e magari l’interrogazione consentirà al Commissario di uscire dal suo torpore cronico, purtroppo anche su altre importanti problematiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata