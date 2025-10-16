VaiOnline
Il caso.
17 ottobre 2025 alle 00:29

Strade rattoppate, tolleranza zero 

In molti casi, dopo i lavori, non sono stati effettuati i ripristini dell’asfalto 

Nelle strade gruviera arrivano i controlli a tappeto. Come annunciato nelle scorse settimane, la Polizia locale e gli uffici competenti, hanno avviato i controlli per verificare la corretta esecuzione dei ripristini stradali da parte delle ditte esterne che stanno lavorando in città a cominciate dall’Enel.

Gli interventi

In moltissime strade infatti dove sono stati eseguiti gli scavi, ci sono buche, dossi e rattoppi fatti con il cemento che stanno rendendo la vita difficile ai cittadini.

Ma il tempo delle lunghe attese prima di vedere le strade di nuovo asfaltate è finito. Nei giorni scorsi in un incontro con le ditte incaricate dall’Enel è stato stilato un cronoprogramma di interventi che dovrà essere seguito senza ritardi. Si comincia da via Manara, via Vico e strade limitrofe e poi si va in zona musicisti a cominciare da via Turati dove da mesi rattoppi con il cemento, che sono anche in parte ceduti, tagliano la strada da un lato all’altro.

L’azione

Le tecniche di intervento saranno due. Nelle strade dove sono stati eseguiti lavori in un periodo compreso tra i due anni precedenti si procederà ad asfaltare l’intera sezione stradale. Per le altre vie con lavori prima dei due anni, si getterà il bitume solo dove sono stati effettuati gli scavi ma non procedendo con il solito piccolo rattoppo ma allargandosi per circa un metro, un metro e mezzo.

Si tratta ovviamente dei lavori che Enel sta portando avanti nell’ambito del Pnrr e che comprendono l’installazione di 29 cabine distribuite tra il centro e il litorale con i relativi allacci. Quasi delle mini casette da 5,70 metri per 2,50 sistemate la maggior parte nei cortili delle scuole, le altre nelle vie Turati (nel cortile della clinica), Copernico, Umbria, Fadda e nella zona di Is Paris dove c’è il campo di calcio a Flumini.

Sono cabine di media tensione: in pratica l’energia arriva in media tensione e esce in bassa distribuita alle diverse abitazioni.

Ripristini

Nell’attesa dei ripristini le proteste per le condizioni dell’asfalto si susseguono.

«Bucano, sfasciano e poi lasciano tutto com’è», commenta una residente, Franca Loddo. «La zona di via Manara, Vico e Nigra e in condizioni pietose da mesi. Tra l’altro le buche e i dislivelli rischiano di far cadere le persone». E ancora rileva un altro residente «hanno bucato strade che erano state asfaltate da poco e che i rattoppi non riporteranno mai a come erano prima».

Fibra ottica

Ai lavori per il Pnrr si sono aggiunti anche gli interventi del piano nazionale per la fibra ottica a banda larga con scavi in questa prima fase della zona di Pardinixeddu, nella parte alta al di là della circonvallazione 554, e ancora nelle vie Degli Hibiscus, Dei Glicini, dei Gerani, Delle Gerbere, Giacinti, Delle Calle, San Martino, Begonie, San Giovanni nella zona di Sant’Andrea. E ancora, per concludere, S’Oru e Mari, Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio, Salsomaggiore, Leonardo da Vinci, Rimini, Montecatini, Alassio, Amalfi e Bellaria.

