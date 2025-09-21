VaiOnline
«Strade rattoppate e invase dai liquami» 

La minoranza: paese trascurato. Il sindaco: nessuna sporcizia 

Bandierine scolorite e sfilacciate, strisce blu rifatte in fretta, strade rattoppate e perdite fognarie nell’anello di Nora: il decoro urbano di Pula finisce al centro delle polemiche.

Le strade

A sollevare il caso è la minoranza consiliare, che punta il dito contro l’amministrazione del sindaco Walter Cabasino segnalando una gestione poco attenta all’immagine del paese. Nel mirino, innanzitutto, le strade: i lavori per la fibra ottica e i rattoppi giudicati inadeguati hanno lasciato il manto stradale irregolare e poco sicuro. Situazione evidente in via Cagliari, dove gli interventi estivi hanno lasciato la carreggiata sfregiata. Qui, gli stalli a pagamento risultano non funzionali, nonostante il rifacimento delle strisce blu a ridosso della chiusura della stagione. Un altro simbolo della trascuratezza, secondo l’opposizione, sarebbero le bandierine colorate che ogni anno decorano le vie del centro, ora ridotte a lembi scoloriti; Infine, la situazione dell’anello di Nora: le perdite fognarie sono ormai all’ordine del giorno. Oltre al problema degli odori sgradevoli, si creano ristagni di liquami dove si concentrano diverse strutture ricettive di pregio.

L’opposizione

«Da mesi i cittadini attendono risposte che non arrivano – sottolinea la capogruppo di “Siamo Pula” Ilaria Collu – Il paese è trascurato: strade piene di buche e lavori infiniti rendono la viabilità un supplizio. Anche il decoro urbano è assente: le bandierine, rotte e scolorite, sono simbolo di una gestione votata al degrado, non certo all’accoglienza. Il ripristino delle strisce blu andrebbe fatto dopo i lavori e non prima, per evitare sprechi di denaro pubblico. Persiste il problema delle perdite fognarie a Nora, con ristagni di liquami in una delle zone più turistiche del territorio. Meno slogan e più fatti concreti».

La replica

Immediata la risposta del sindaco Walter Cabasino: «Il paese è pulito e non condivido le critiche forse la minoranza dimentica quando c’erano loro e le strade erano invase dai “boschi”. Gli incivili ci saranno sempre, ma Pula non è sporca. La condotta fognaria di Nora è collassata: il ripristino spetta ad Abbanoa e richiede la chiusura della strada, con tutte le difficoltà che ne derivano. I lavori per la fibra ottica hanno causato disagi, ma già da fine ottobre partiranno gli interventi di asfaltatura delle vie più rovinate e stiamo partecipando a un bando per estenderli. Le bandierine, simbolo di Pula, verranno sostituite dove necessario prima delle giornate conclusive di “Noi camminiamo in Sardegna”».

