Strade, pulizia da migliorare 

Esplode la polemica sulla pulizia delle strade di Selargius. Un disagio lamentano da diversi cittadini a poco più di un mese dal via alla nuova gestione del servizio di igiene urbana in città, passato da Gesenu all’affidamento esterno alla società San Germano. «Alcune vie sono sporche, i cittadini chiedono più attenzione», denunciano i gruppi di minoranza che hanno presentato una mozione dove chiedono a sindaco e Giunta di intervenire. «Siamo nel periodo di assestamento del nuovo appalto e tutto è sotto controllo, se dopo dovessero verificarsi irregolarità nel sevizio procederemo con le sanzioni», la replica dell’assessore all’Igiene urbana Gigi Gessa.

Dibattito in Aula

La mozione è fra i punti in discussione nel prossimo Consiglio comunale. Nel documento i gruppi di minoranza ripercorrono l’iter di affidamento del nuovo appalto, per poi evidenziare alcune criticità: «I cittadini lamentano che il servizio non venga eseguito con regolarità e parlano di strade cittadine non adeguatamente pulite». Scenario che si concentra in particolare in alcune arterie del centro, da via San Luigi a via Confalonieri, ma anche via Tazzoli e via della Libertà. «Una situazione che ho constatato anche di persona, oltre alle segnalazioni dei residenti», sottolinea Mario Tuveri, consigliere di minoranza e primo firmatario della mozione.

Pressing anche sul resto del servizio. «Risulta che attualmente la San Germano non disponga ancora, come da contratto, di un locale all’interno del centro abitato da utilizzare come sede per la consegna dei mastelli e fornire le dovute informazioni ai cittadini per esempio», fa notare la minoranza. «Non solo: nonostante gli obblighi di legge, la società non ha ancora provveduto ad individuare un cantiere idoneo ad assicurare ai propri dipendenti adeguate condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro».

Da qui la richiesta di votare una delibera che impegni il sindaco e l’assessore competente a “sanzionare immediatamente le irregolarità nell’esecuzione del servizio d’igiene urbana, e disporre l’eventuale sostituzione del direttore dell’esecuzione del contratto laddove risulti che non abbia segnalato i problemi”. Con la mozione si chiede anche di individuare un cantiere, e “di cedere in locazione un immobile come ufficio per l’utenza”.