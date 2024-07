Strade pulite, via alle operazioni notturne 

«Non si lavavano dal 2020, le strade della città», esordisce il sindaco: «Da quando è scoppiata la pandemia da Covid». E quando si faceva, i marciapiedi erano esclusi, come da capitolato d’appalto. Il Comune ri-targato Massimo Zedda dà un colpo di spugna all’asfalto e lo fa con l’operazione “Città limpia”, cioè lavaggi notturni nei quartieri storici fino al 30 settembre, quando scadrà l’appalto da oltre 38 milioni di euro l’anno, per sette anni, per lo smaltimento dei rifiuti e l’igiene urbana: è, come in tutti i Comuni, la voce più corposa della spesa. A dire il vero, oltre che averlo deciso, il Municipio ha già iniziato: domenica notte all’una un’autocisterna con le lance a pressione, azionate da due operatori dell’Associazione temporanea di imprese che gestisce l’appalto, ha lavato diverse strade della Marina.

Pulizie e auto convivono

Scordiamoci il passato, però: stavolta non si muovono le auto in sosta, con tutto il corollario di rimozioni e proteste dei conducenti che non avevano letto i cartelli nei giorni di pulizia. Si preferisce ora muovere la sporcizia con le lance verso il centro della strada, dove un mezzo speciale raccoglierà tutto. «Un intervento straordinario», fa notare Luisa Giua Marassi, assessora all’Ambiente, «che diventerà però ordinario nel prossimo appalto». Nel quale, peraltro, il Comune imporrà l’acquisto di macchinari modernissimi per la pulizia della città.

Azione straordinaria

I risultati della prima “passata” alla Marina già si vedono, ma sono modesti «rispetto a quelli che noteremo quando l’intervento sarà stato ripetuto più volte», commenta Zedda: «La sporcizia è stratificata sull’asfalto, complice il fatto che purtroppo piove poco, e questo fa sì che si depositino anche le polveri sottili che il vento poi mette in circolazione». Per rimuovere quella robaccia da fondi stradali non lavati da cinque anni ci vorrà tempo, ma intervento dopo intervento la situazione migliorerà.

Dati lusinghieri

Nell’annualità 2010/11 la percentuale di raccolta differenziata in città era del 28 e questo comportò una pesantissima penalità da sei milioni di euro per il Comune, e quindi per le tasche dei contribuenti. Ora Zedda e Giua Marassi confermano che la raccolta porta a porta è all’80 per cento, cioè una percentuale da premialità. La Giunta, nelle linee d’indirizzo politico del nuovo appalto per l’Igiene urbana ora gestito da un’Associazione temporanea di imprese che raggruppa De Vizia, Econord ed Etambiente (211 milioni d’appalto in sette anni, rivalutati del 15% per il costo della vita, cui si aggiunge l’Iva), sta scrivendo che cosa si chiederà ai vincitori. Il sindaco assicura che sarà adottato il “metodo Zedda”, cioè la consultazione delle associazioni di categoria (commercianti e ristoratori hanno esigenze che potrebbero sfuggire a chi programma) e dei cittadini nelle assemblee pubbliche. «La formula vincente», nota il sindaco, «è un’alleanza tra Comune e cittadini per il bene comune: infatti, per il nuovo appalto ci saranno iniziative di sensibilizzazione e il coinvolgimento dei volontari».

Nuove regole

Di strada se n’è fatta tanta, da quel dato del 2010/11, e l’assessora Giua Marassi assicura che «non si vuole fare nemmeno un passo indietro», fermo restando che nel 20 per cento che non osserva le regole della differenziata (evade la Tari) c’è un’alta percentuale di “irriducibili” che bisognerà portare a più miti consigli: con le sanzioni. Il sindaco dice che il servizio deve migliorare sempre, malgrado il fatto che «Casic e Tecnocasic continuano ad aumentare le tariffe e a ridurre gli orari d’apertura, ostacolando così i Comuni». Nel nuovo appalto, chiudono sindaco e assessora, si assicurerà la rimozione di rifiuti abbandonati entro sei ore dalla segnalazione: «Ne ricevo già venti al giorno», sospira Giua Marassi. Nessuno è perfetto, e Cagliari non fa eccezione.

