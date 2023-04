Strade pulite con le spazzatrici green 

Spazzatrici elettriche per tenere pulita la città, e presto i nuovi mastelli con microchip in vista dell’introduzione della tariffa puntuale che farà pagare la Tari in base ai rifiuti conferiti. Il nuovo servizio di igiene urbana - partito poco più di un mese fa sotto la gestione della società San Germano - inizia a entrare a regime dopo una prima fase di assestamento.

I nuovi mezzi per pulire le strade di Selargius sono entrati in azione alcuni giorni fa, con una sperimentazione partita nelle vie del centro storico per poi proseguire nel resto del territorio comunale. «Con l’arrivo e l’entrata in funzione delle due spazzatrici, elettriche e silenziosissime, operative da qualche giorno su tutto il territorio comunale, compiamo un altro importante passo avanti nell’ottica del miglioramento del servizio di Igiene urbana», annuncia soddisfatto l’assessore con delega all’Igiene urbana Gigi Gessa. «Un servizio che come promesso e annunciato, grazie al nuovo appalto predisposto dai nostri uffici e vinto dalla San Germano, ci consentirà di monitorare meglio il territorio e di risolvere alcune criticità segnalate dai cittadini», sottolinea l’esponente della Giunta comunale riferendosi alle lamentele emerse nelle scorse settimane. Segnalazioni di diversi selargini su una serie di strade dove lo spazzamento non veniva eseguito regolarmente, seguite da una mozione presentata dai gruppi di minoranza che chiedevano l’intervento del sindaco e della Giunta per risolvere il disagio.

Altri mezzi entro luglio

Problema risolto con le nuove spazzatrici - assicurano dai piani alti del Municipio - e fra qualche mese la flotta dei veicoli ecologici verrà potenziata. «Entro luglio arriveranno ulteriori dieci nuovi mezzi, api elettriche ecocompatibili destinate all’asporto dei rifiuti solidi urbani», annuncia Gessa, «tutti mezzi che come anticipato sono dotati di gps e di sistema di pesatura. Il prossimo passo sarà la sostituzione di tutti gli attuali mastelli con bidoni dotati di microchip che permetteranno di introdurre anche la tariffazione puntuale. Un’altra importante svolta per il nostro territorio», aggiunge l’assessore all’Igiene urbana, «orientato al raggiungimento dell’ottanta percento di raccolta differenziata e all’abbattimento della frazione del secco: una delle voci più impattanti sui costi sostenuti dall’amministrazione per il conferimento dei rifiuti. Ritengo doveroso ricordare», precisa, «che la nuova ditta ha preso servizio il primo marzo, e che ovviamente come ogni grande cambiamento è necessario un po’ di tempo per assestarsi e poter entrare in funzione a pieno regime secondo quanto stabilito nel capitolato, per cui invitiamo i nostri concittadini ad avere un po’ di pazienza e a continuare a segnalarci eventuali disservizi. L’attenzione mia e di tutta l’amministrazione è massima», assicura l’esponente dell’esecutivo di piazza Cellarium, «ed è obiettivo comune avere un servizio che funzioni al cento per cento di cui beneficeremo tutti».