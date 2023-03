«Strade provinciali sempre più pericolose» 

Al coro di proteste degli amministratori locali contro la Provincia per le condizioni in cui versabno le stradedi sua competenza, si aggiunge anche la voce di Annalisa Mele, consigliere regionale de I Riformatori e sindaca di Bonarcado.

«Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che tutti i giorni attraversano le nostre strade, la situazione, invece che migliorare, peggiora inesorabilmente mentre il silenzio della Provincia non lascia spazio alla speranza».

«Eppure le segnalazioni sono iniziate da anni, così come da anni sollecito personalmente chi di competenza per porre rimedio ad una situazione sempre più preoccupante – incalza Annalisa Mele – Ho, infatti, presentato un’interrogazione in Consiglio regionale il 25 marzo 2021 e ho scritto personalmente all’amministratore straordinario della Provincia, Massimo Torrente, per chiedere, con urgenza, di avviare tutte le procedure necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza nella viabilità provinciale».

La risposta di Torrente è arrivata ma «ha riportato una lista di interventi tuttavia privi di riferimenti a tempistiche certe, lasciando così intendere che non si possa sperare in un rapido avvio dei programmi di ripristino e che la situazione sia drammaticamente destinata a registrare ulteriori aggravi», conclude ila sindaca di Bonarcado. ( j. p. )

