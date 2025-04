Strade provinciali, piano d’emergenza 

Rilanciare le potenzialità di crescita della Provincia del Medio Campidano, partendo dalla messa in sicurezza di una rete viaria, da tempo ormai al collasso, prima causa dell’emorragia senza tregua degli abitanti. Questo, in sintesi, è quanto emerso dall’incontro di ieri mattina a Villacidro, nell’Aula consiliare della Provincia, con l’assessore regionale ai lavori pubblici, Antonio Piu, l’amministratore dell’ente, Roberto Cadeddu, i ventotto sindaci del territorio, diversi amministratori e i tre consiglieri regionali del territorio Emanuele Matta, Gigi Piano e Alberto Urpi.

La Regione

«La messa in sicurezza delle nostre strade – ha spiegato Piu – è in cima alle priorità. Abbiamo consapevolezza, supportata dai numeri emersi dal report dell’Osservatorio sardo, che a registrare il maggior numero di vittime, a seguito di incidenti, è la viabilità delle nostre province. Proprio per questo abbiamo messo sul tavolo risorse immediatamente spendibili, al Campidano spettano complessivamente 3.363.789 euro, fondamentali per i collegamenti tra i territori, con strade più sicure e all’altezza delle nuove condizioni di mobilità». E per fare il punto sui fondi destinati al territorio, il consigliere regionale, Emanuele Matta, si è soffermato sull’importanza della rete viaria: «Intanto migliora la qualità della vita dei cittadini, potenzia le opportunità di sviluppo economico, combatte lo spopolamento. In questo caso le terre che soffrono di più sono i piccoli centri della Marmilla, ai quali stata destinata una fetta importante di risorse. Un segnale che va contro il campanilismo».

La Provincia

In tutto sono 332 i chilometri di strade che soffrono da oltre dieci anni, tra asfalti sbriciolati, buche profonde, radici di alberi che invadono la carreggiata, assenza di segnaletica e di illuminazione. E Cadeddu, insediato sei mesi fa, non lo nasconde: «Prima ho ricevuto gli auguri, subito dopo non c’è stato un solo sindaco che non mi abbia interpellato per le strade in condizione di degrado. Ho ascoltato tutti. Hanno ragione. Stiamo lavorando per risanarle il prima possibile. Le risorse disponibili ammontano a 8 milioni e 229 mila euro, fondi della Regione. Ovviamente non basteranno, da un progetto di massima occorrono 90 milioni». I lavori in corso impegnano circa 5 milioni suddivisi fra sette principali arterie: Guspini-Montevecchio, Sant’Antonio di Santadi-Statale 126, Villamar-Ussaramanna, Serrenti-Samassi-Serramanna, Gonnosfanadiga-Statale 197, Barumini-Tuili-Turri, Collinas fino al limite della provincia di Oristano.

I sindaci

La strada più discussa è stata la Sardara-San Gavino. «Vent’anni di lotte – ha ricordato il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca – e due milioni di euro spesi per ritrovarci con un percorso meno sicuro di prima. Eppure parliamo del collegamento più trafficato del Campidano». Beatrice Muscas di Samassi: «La pianificazione stradale che investe tutto il territorio è positiva, un po’ come dire addio al campanilismo». Così anche per Marco Pisanu di Siddi: «Strade sicure e un servizio trasporti efficiente sono determinanti per invogliare i giovani a restare. Viaggiare fra mille difficoltà, andando incontro a rischi e pericoli, è uno dei motivi che spinge a lasciare i paesi dell’interno». Paolo Salis di Arbus: «Ringraziamo l’amministratore per l’interesse verso i collegamenti dei borghi minerari. La nota dolente resta la viabilità per il mare, 47 chilometri di litorale con soli tre accessi: da Sant’Antonio di Santadi, Piscinas e Montevecchio. La soluzione sarebbe una litoranea».

L’appello

Infine la commozione. Poche parole per un messaggio forte quelle di Andrea Lampis, sindaco di Las Plassas: «Il centro abitato è attraversato dalla Statale 197, alcuni automobilisti, scusate se dico che sono veri e propri criminali, di giorno e di notte svettano alla velocità di 170 chilometri all’ora. Tanti gli incidenti mortali. Anche mio padre è morto così. Basterebbe poco: una rotonda all’ingresso da Villamar e un’altra all’uscita per Barumini. Anas e Regione, dateci una mano».

