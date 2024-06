Strade provinciali, mappa in 3D 

Circa 1500 chilometri di strade provinciali. Un reticolato di vitale importanza, in un territorio abbonato allo spopolamento e alla carenza di servizi. Troppo spesso arterie malridotte, dove le buche sono una costante e lo sfalcio delle cunette nella stagione estiva non sempre avviene con le giuste tempistiche. Nugoro spa, società partecipata della Provincia, sfrutta la tecnologia e vara un importante progetto di rilevazione in 3D dell’intera rete. Martedì la novità sarà svelata nel convegno “Gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali”, in programma dalle 9.30 nell’aula magna della sede universitaria di Nuoro, in via Salaris. Sarà presente anche l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu.

Tecnologia

Tracciare e mappare ogni centimetro di strada. La Nugoro spa vuole avere tutto sotto controllo. Lo stato dell’asfalto sarà monitorato in tempo reale, come le cunette, le banchine, la segnaletica. Tutto possibile grazie al supporto di una società specializzata, la Rodeco Group. «Potremo finalmente avere una conoscenza integrale della rete stradale - spiega la presidente di Nugoro spa, Elena Carta - una base da cui non si può prescindere per programmare gli interventi necessari a garantire la sicurezza. Siamo i primi in Sardegna ad applicare un simile strumento sul territorio. Permetterà ai tecnici di semplificare e velocizzare i tempi di lavoro attraverso la gestione e l’archiviazione, dalla raccolta, passando per l’aggiornamento e la consultazione, di tutti i dati che descrivono la rete stradale».

Monitoraggio

Attraverso una sorta di ricognizione telematica, con il nuovo codice della strada che impone agli enti locali proprietari delle strade l’obbligo di classificare la rete esistente di loro competenza, si potrà avere per la prima volta un quadro dettagliato. I primi a beneficiarne saranno gli uffici del servizio “manutenzione stradale”, che avranno una base cartografica e una banca dati sempre aggiornata. «L’obiettivo è quello di passare da una logica di manutenzione a posteriori a una di manutenzione programmata - dice Carta -. Vogliamo rendere la viabilità più sicura, potendo contare su uno strumento che consentirà di intervenire con manutenzioni tempestive. L’auspicio è quello di avere già un miglioramento degli standard di sicurezza».

