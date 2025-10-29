Strade provinciali, il piatto piange 

Le strade provinciali in Ogliastra si sviluppano su una rete di 263 chilometri. Per la manutenzione di ciascuno di questi ci sono appena 35mila euro disponibili con le risorse finanziate dalla Regione. Ma il tesoretto di 9,4 milioni di euro non è sufficiente per sistemare tutto il reticolato viario.

«Per una Provincia come la nostra sono pochi», esordisce Davide Burchi, primo cittadino di Lanusei. «Occorre il massimo sforzo della Regione per colmare un gap storico che il territorio paga», aggiunge il sindaco avvocato. Analogo il concetto espresso dal suo alter ego di Bari Sardo: «È chiaro che le risorse sono insufficienti», sostiene Ivan Mameli. Che offre i suoi suggerimenti: «Farei la scelta di concentrare queste risorse laddove ci sono territori che soffrono particolari situazioni di isolamento oppure le concentrerei su assi fondamentali per l’indotto socio-economico come la provinciale 27 Tortolì-Villagrande».

Soldi mai spesi

Sulla mappa degli interventi attesi e finanziati c’è (di nuovo) la strada Lanusei-San Paolo. «In realtà - afferma Burchi - i soldi c’erano già da tempo fa ma non sono mai stati spesi. Le risorse erano state trasferite dalla vecchia Provincia Ogliastra a quella di Nuoro e ora dovrebbero tornare nella disponibilità del territorio». Il personale ridotto all’osso non è un alleato ideale: «Occorre dare il tempo agli amministratori ogliastrini per strutturare bene gli uffici, tenendo conto dei limiti amministrativi che incontreranno. Siamo in una fase in cui l’ente deve diventare maggiorenne per ottenere le più alte prestazioni. Nel contempo - aggiunge Burchi - bisogna individuare gli interventi principali e le vie di sviluppo».

La periferia

Congedandosi dall’incarico di amministratrice straordinaria della Provincia, Marzia Mameli aveva annunciato che grazie ai Fondi di Coesione e sviluppo, entro l’anno sarebbe possibile progettare la provinciale 56 (Urzulei-Talana). Ieri il sindaco di Talana, Christian Loddo, ha inviato un memorandum all’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, e al presidente della Provincia, Alessio Seoni, e a tutti i componenti del Consiglio. «Ho riepilogato tutti i passaggi da quindici anni a questa parte per la progettazione e realizzazione dell’opera e per invitare i due enti, Assessorato e Provincia, affinché riprendano le interlocuzioni per il finanziamento della progettazione esecutiva e delle successive opere. Trovo doveroso realizzare subito le opere necessarie al miglioramento della viabilità sulla provinciale 56».

