Strade provinciali da incubo 

L’intervento per realizzare la barriera di mezzeria lungo il tratto a aquattro corsie della Provinciale due è alle porte ma non basta a rasserenare gli animi di chi quella strada la percorre ogni giorno a partire dal tratto a due corsie che comincia a Portoscuso. Sia dal Comune costiero, infatti, ma anche sull’altro lato, a Villamassargia, le preooccupazioni di chi ogni giorno si mette al volante sono causate anche da una lunga serie di problemi sia sul fronte della sp2 sia su quello delle strade vicine.

Portoscuso

«Le condizioni delle strade provinciali che attraversano il nostro territorio sono un problema serio, non possiamo accettare il silenzio e l’indifferenza della Provincia». Lo scrive il sindaco di Portoscuso, Ignazio Atzori in un sollecito inviato alla Provincia e al Prefetto, dopo la prima nota di due mesi e mezzo fa, in cui si chiedevano interventi urgenti per le strade provinciali 2, 108 e 82. Sono tutte strade utilizzate dai cittadini di Portoscuso (e non solo) per spostarsi verso Carbonia o Iglesias. «Preso atto con rammarico che la nostra nota del 5 ottobre non ha avuto nessuna risposta, nonostante la gravità di quanto segnalato, vista la nota del Comandante della Polizia Locale e la legittima sollecitazione di numerosi cittadini e consiglieri comunali in merito alla stessa problematica - scrive il sindaco - sollecitiamo un vostro intervento urgente per ristabilire le condizioni minimali di sicurezza, quantomeno ripristinando la relativa segnaletica orizzontale e verticale, oltre la sede stradale, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità». Prima di Natale anche l’opposizione aveva sollecitato atti concreti per porre rimedio alla pericolosità delle strade provinciali, dando voce ad un gruppo sempre maggiore di cittadini pronti a mobilitarsi per maggiori condizioni di sicurezza delle strade.

Villamassargia

Sono già nelle casse del comune i fondi per realizzare la seconda rotatoria all’altezza di via Puccini e per rifare sotto-servizi e marciapiedi sul tratto urbano della Sp2: lo certifica una variazione al Bilancio di previsione approvata dal Consiglio comunale che contiene anche i 2,5 milioni di euro appositamente stanziati dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici. «Fondi che abbiamo ottenuto direttamente senza il transito alla Provincia», ha sottolineato la sindaca Debora Porrà dopo il riassunto dell’iter fatto dall’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Mameli. «Un intervento molto importante per la comunità», hanno detto Pierluigi Palmas e Franco Porcu della minoranza chiedendo, però, anche «la sistemazione degli stradelli agricoli che corrono lateralmente alla Sp2». Chiesta anche la sistemazione del tratto della Sp86 di fronte al cimitero e soprattutto il lungo tratto della stessa provinciale che arriva fino ad Iglesias: «Strada buia e dissestata in cui manca del tutto la segnaletica e che andrebbe chiusa. Perché non stiliamo un documento congiunto da inviare alla Provincia?». L’assessore Mameli si è detto d’accordo anche sulla richiesta alla Provincia: «Dissesti causati dal traffico dirottato nella Sp86 durante la lunga chiusura della Sp85, serve intervenire con urgenza».

