Strade provinciali a rischio collasso 

Coni stradali e segnaletica temporanea ormai fanno parte del paesaggio. Sul nuovo ponte Tirso tenere il conto degli interventi di messa in sicurezza dall’inizio dell’anno è impresa ardua. Da due settimane sull’ultimo tratto della Provinciale 54, poco prima del bivio per Pardu Nou, si viaggia su una sola corsia. Di nuovo. Ma non è che una delle grane di una viabilità provinciale da oltre un decennio in stato di abbandono tra voragini nell’asfalto, cunette ostruite e vegetazione fuori controllo. E tra i cittadini c’è chi si rassegna al “fai da te".

Nuovo ponte Tirso

Non è bastata la chiusura totale di tre settimane che a febbraio si era resa necessaria per mettere mano ai pericolosi cedimenti strutturali evidenziati dai tecnici del settore Viabilità della Provincia. Dal 24 aprile nuovi lavori sul viadotto di Oristano e traffico incanalato sulla sola corsia di sinistra. «Per concludere l’intervento ci vorrà ancora qualche settimana - spiega il responsabile del servizio Manutenzione strade, Alessandro Serra - Il ponte ha 20 anni e sopporta una mole di traffico importante, è normale che i giunti di dilatazione si usurino». Ciò che gli automobilisti giudicano incomprensibile, invece, è che i lavori non siano stati eseguiti durante il periodo in cui il traffico è stato interdetto. «Sul ponte ci sono una quindicina di giunti - spiega Serra - purtroppo non abbiamo risorse sufficienti per sostituirli tutti contemporaneamente». Facile intuire che i disagi non sono finiti.

Cittadini in strada

Non basta, a rendere difficile la vita degli automobilisti ci pensa anche la vegetazione che lungo le strade e nelle rotonde cresce rigogliosa fino ad inghiottire la segnaletica. Lungo la Provinciale 292, nel tratto che dalla Carlo Felice conduce al bivio del Rimedio, alcuni cittadini si sono armati di decespugliatore e hanno ripulito i bordi della strada. «I ritardi nello sfalcio mettono a serio rischio gli automobilisti che dalle arterie di penetrazione agraria devono immettersi sulla 292 per la totale mancanza di visibilità», tuona Giampaolo Lilliu.

Tagli e costi

La Provincia prova a stare al passo ma con enormi difficoltà e con il fiato sul collo della Regione che fissa al primo giugno il termine entro il quale, sulla base delle prescrizioni antincendio, i proprietari delle strade devono provvedere alla ripulitura delle pertinenze stradali. Il servizio di taglio dell’erba (e di raccolta rifiuti) è stato affidato a fine marzo alla ditta Solam di Oliena che ha presentato un ribasso di oltre il 70% sulla gara da 2 milioni 715mila euro per quest’anno e il 2025.

Corsie sempre più strette

Intanto sui ponti e in tutte le Provinciali i cumuli di detriti ai bordi delle strade sono terreno fertile per la crescita delle erbacce sull’asfalto che lentamente stanno invadendo le corsie al lato destro. Una situazione, dovuta alla scarsa manutenzione che dovrebbe essere fatta almeno ogni 5 anni, che “modifica” il profilo delle strade e impedisce il deflusso dell’acqua piovana con conseguente sgretolamento dell’asfalto. Ora la Provincia ha avviato il procedimento per l’affido di pulizia e riprofilatura di banchine e cunette: 86.450 euro per il 2024 e altrettanti per il ‘25.

