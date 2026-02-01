Strade provinciali a pezzi 

L'ultimo incidente stradale, avvenuto qualche giorno fa, che ha visto coinvolti due mezzi con tre feriti gravi, fa riemergere la grave situazione dell'intera viabilità attorno a Macomer, con strade che versano in una situazione di forte criticità.

Tutte le vie di accesso alla cittadina, di pertinenza della Provincia di Nuoro, sono segnate da pericolose voragini e allagamenti, che sono causa di numerosi e frequenti incidenti, specialmente nella zona industriale e nei collegamenti verso Bosa e Santu Lussurgiu. Una serie di incidenti fanno emergere la grave situazione in cui versa la vecchia Carlo Felice, che collega il capoluogo del Marghine con l'area industriale di Tossilo. Proprio la strada che collega la Statale 131 con l'area industriale di Tossilo e Macomer, alquanto trafficata, versa in condizioni di assoluto degrado, oltre a essere stretta e a tratti impercorribile.

Lungo il percorso sono presenti numerose buche e voragini, oltre al manto stradale dissestato, ma soprattutto c'è un fronte franoso che non è stato mai risolto. La Provincia ha più volte annunciato i finanziamenti, ma finora nessun cantiere è stato aperto. Identica la situazione all'ingresso nord, vicino al poliambulatorio e nello svincolo per Sassari e per Bosa, ma anche nella strada che conduce a Santu Lussurgiu e al Montiferru. L'asfalto fatiscente, le numerose voragini, costringono gli automobilisti a fare pericolosi slalom. Situazione identica anche all'ingresso e uscita per Nuoro, sulla parte iniziale della Statale 129, la parte di pertinenza della Provincia. ( f. o. )

