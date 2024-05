Strade presidiate dai vigili armati 

Pistola nella fondina e passo sicuro. Gli agenti della Polizia locale ieri hanno svolto il primo giorno di servizio con le armi consegnate nelle scorse settimane.Una novità assoluta, avviata per garantire maggiore sicurezza sia agli stessi agenti, sia ovviamente alla popolazione.

E così la solita routine del controllo dei divieti di sosta tra piazza Azuni e via Marconi si è trasformata in un giorno di debutto tutto speciale.Per la verità molti cittadini non hanno nemmeno fatto caso alle pistole in dotazione agli agenti e la speranza di tutti è che non sia mai necessario utilizzarle. Ma bastava prestare un po’ più di attenzione per rendersi conto che adesso nella cintura gli agenti non hanno soltanto i manganelli, in dotazione da tempo come strumenti di difesa personale assieme allo spray al peperoncino.

Le reazioni

«Ben venga l’armamento dei vigili se questo serve a garantire una maggiore sicurezza a loro e a noi». commenta Giovanna Pilleri mentre passeggia davanti alla pattuglia in piazza Azuni, «vorremmo che gli agenti fossero sempre più presenti in strada, per il controllo della sosta selvaggia ma anche per tante altre cose, adesso che hanno le pistole magari anche per gli schiamazzi nelle piazze».Dello stesso parere anche Massimo Cogotti: «Se gli hanno dato le pistole vuol dire che era giusto così», commenta, «speriamo che in questo modo possano vigilare di più sulla sicurezza dei cittadini».

I numeri

In tutto, tra ufficiali e altri agenti, sono 56 i vigili urbani che nei mesi scorsi hanno sostenuto le prove al poligono di tiro e che alla fine hanno ottenuto il diploma per il maneggio delle pistole.

Tutto l’iter si è concluso nelle scorse settimane con la consegna dei tesserini aggiornati, che oltre al nome degli agenti, indicano il decreto di pubblica sicurezza per l’assegnazione dell’arma, il numero di matricola e così via. È la parola fine a una questione lunghissima che si trascinava da anni: da tempo infatti si parlava di armare il corpo di Polizia locale, ma per un motivo o per l’altro, il progetto non era mai andato a buon fine.

I comitati

«Una novità forse scaturita da un aumento della criminalità in città e che deve far riflettere» dice il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «importante anche magari per dare supporto a polizia e carabinieri che da tempo lamentano carenza di organico. Non c’è dubbio che il cittadino si potrà sentire più protetto, anche se forse ad un arma sarebbe stato preferibile un agente in più».

Dice la sua anche Marina Lattanzi, presidente del comitato di Quartello: «La novità dovrebbe consentire il prolungamento dell’orario di servizio della Polizia locale nelle ore notturne. Quartu ha un’estrema necessità di essere vigilata e protetta. Abbiamo bisogno di poter contare sulla loro presenza anche nelle situazioni di minore gravità, dove persistono situazioni di grave disturbo della quiete pubblica».

Il servizio notturno degli agenti, per ora limitato alle manifestazioni, come le feste patronali e allo spazzamento stradale o in ausilio a polizia e carabinieri al Poetto, dovrebbe partire a breve.

