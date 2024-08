Strade poco sicure «Interventi immediati» 

La frana nella Provinciale da Scano a Cuglieri ha riproposto la situazione di degrado e incuria delle strade del Montiferru.

Le piogge di lunedì scorso hanno provocato uno smottamento sul costone destro pochi chilometri fuori da Scano. Un po’ di materiale tra pietre e terra è ruzzolato nella scarpata, per fortuna senza causare danni a persone o auto. Non solo la Provinciale 21 ma anche la 78 è in condizioni pessime. Il sindaco Antoni Flore Motzo ha denunciato più volte lo stato di degrado: «Voragini, asfalto abraso, pendenze sbagliate, assenza di segnaletica. Con il maltempo la situazione peggiora: l’acqua scorre al centro della carreggiata causando pericolosi fenomeni di aquaplaning. Quindi la nebbia, il ghiaccio e la neve d’inverno rappresentano una minaccia all’incolumità degli automobilisti», sbotta il primo cittadino.

Nonostante le ripetute segnalazioni poco si è fatto, «stiamo forse attendendo qualche evento tragico? Chiediamo con urgenza un sopralluogo dalla Provincia e interventi rapidi per ripristinare la percorribilità. Questa vergogna deve finire», chiude Flore Motzo. La Provincia ha stanziato 2 milioni e mezzo per le strade ma non sono sufficienti. ( j. p. )

