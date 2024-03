«Strade più strette, zone 30, ztl e piste ciclabili: la direzione è quella giusta» 

Strade più strette, marciapiedi più larghi e più piste ciclabili. Il futuro della mobilità in città disegnato dall’amministrazione comunale uscente sembra andare in una direzione precisa: meno auto, più mezzi pubblici, più bici, più monopattini e più pedonalità. La nuova via Roma e il nuovo viale Trieste vanno in quella direzione.

Ma le auto ci sono ancora, la metro per ora percorre piccoli tratti, le ciclabili sono segmentate, la città ha tanti saliscendi, i parcheggi scarseggiano. E la città è invasa dai cantieri. Ergo: il traffico è sempre più caotico.

L’esempio delle altre città

Le associazioni dei ciclisti, al netto della frustrazione per i tanti cantieri, ritengono che la direzione sia quella giusta. «Abbassare i limiti di velocità, istituire Ztl, restringere le carreggiate per dar spazio alla pedonalità sono misure consigliate da una letteratura scientifica ampia e solida, e per questo largamente adottate in una miriade di contesti urbani», sostengono Amici della bicicletta, Associazione CicloFucina, Associazione Mesu, Associazione Quartu in Bici, Critical Mass Casteddu e Fiab Cagliari.

«Le trasformazioni urbane messe in atto a Cagliari sono tese a riequilibrare l'auto-centrismo che caratterizza la città da decenni. Sicuramente si può fare di più e meglio, ma ci sembra che l’intenzione sia quella giusta. Siamo convinti che la città abbia bisogno di marciapiedi ampi e comodi, non solo per garantire il diritto al transito pedonale, essenziale per una vasta pluralità di cagliaritani, ma anche per favorire la socialità e sostenere le attività aggredite dal commercio online e dai centri commerciali: l’evidenza scientifica dice infatti che la pedonalità genera un significativo miglioramento dell’economia locale».

«Nelle capitali europee come Parigi, Bruxelles, Barcellona, Londra, Berlino e in città più piccole come per esempio Nantes, Graz o Bilbao si va sempre più a piedi o in autobus», aggiungono i rappresentanti delle associazioni. «Ovunque si incentivano modi di trasporto più efficienti e sani, ovunque si riduce la dipendenza dall’automobile rendendo al contempo gli spazi urbani più accoglienti e piacevoli».

«Una svolta culturale»

Da questo punto di vista, anzi, «Cagliari è in netto ritardo. Nonostante gli interventi recenti, l’esperienza di chi si muove a piedi, in bicicletta o coi trasporti pubblici è di una città fin troppo ostile verso chi non si sposta in auto: attraversamenti pedonali insicuri, marciapiedi stretti e spesso occupati da ogni genere di oggetto (incluse automobili), autobus bloccati nel traffico e fermate spesso scomode, impraticabili per le persone con disabilità, ed esposte alle intemperie, un sistema ciclabile incompleto e incoerente.

Serve urgentemente una svolta culturale verso una città che rispetti la vita e il diritto alla mobilità dei suoi abitanti, dai più giovani ai più anziani, dalle persone con disabilità a chi non vuole o non può permettersi un’automobile».

RIPRODUZIONE RISERVATA