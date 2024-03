Strade più strette, aumenta il traffico 

Cantieri e traffico, un binomio che sta mandando in tilt le coronarie e la pazienza degli automobilisti cagliaritani e che ha contribuito alla sconfitta del sindaco Paolo Truzzu alle elezioni regionali. Non c’è strada o arteria del capoluogo che non risenta delle novità e dei lavori. Via Roma, viale Trieste, via Dante e via Is Mirrionis, per non parlare dell’Asse Mediano dove un banale tamponamento imprigiona per ore migliaia di automobilisti. «Sono sacrifici che serviranno per avere una città più bella», aveva detto il sindaco respingendo le critiche. Su questo concetto gli esperti si spaccano: «La programmazione è stata inefficiente», sostiene Italo Meloni, docente di Pianificazione dei Trasporti nel Dipartimento di Ingegneria dell’Università. «Il dimagrimento stradale è un’ottima scelta per la sicurezza», ribatte Francesco Sechi, ingegnere trasportista.

Gerarchia stradale

Per Italo Meloni la viabilità cagliaritana è come una grande orchestra dove ogni musicista va per conto suo. Per gestire il traffico causato dai cantieri sarebbe necessaria la figura di un direttore d’orchestra. «Manca un regolamento viario che stabilisca la gerarchia delle strade», premette il professore universitario. «Abbiamo arterie locali, residenziali o che attraversano zone particolari. E necessario determinare la funzioni di ognuna e prendere le decisioni più opportune, anche se – afferma Meloni – il contesto urbanistico di Cagliari certo non facilita». Più che sui cantieri stradali e sulle scelte di restringere carreggiate o incroci, il docente punta il dito contro quello che per i cagliaritani è un problema quotidiano: il parcheggio. «Il centro della città è stato trasformato in una grande area di sosta, le strade sono state concepite per i veicoli in marcia, non per quelli posteggiati. Gestire il traffico vuol dire anche lotta alla sosta selvaggia». Sui parcheggi a spina di pesce che riducono la carreggiata ma aumentano gli stalli Meloni ha un’idea precisa, contraria. Quando un’auto esce dal parcheggio, occupa la strada e blocca il traffico. Prendiamo via Sassari, è mai possibile che siano stati realizzati 10 stalli a spina di pesce, gratuiti, quando a pochi metri c’è la struttura delle Ferrovie, oltretutto in una zona di grande congestione dove effettuano manovre i bus dell’Arst». La teoria non fa una grinza, ma le macchine dove si mettono? «E necessario potenziare il trasporto pubblico, i parcheggi di scambio e puntare sulla mobilità sostenibile e aprire i parcheggi comunali ancora misteriosamente chiusi». A causa dei cantieri il traffico è particolarmente congestionato. «È mancata la programmazione, sarebbero serviti studi specialistici per la quantificazione dei flussi. Un’operazione semplice grazie alla tecnologia».

Lotta alla velocità

Francesco Sechi è un esperto di viabilità e trasporti. «Le scelte del Comune sono condivisibili perché hanno lo scopo di diminuire la velocità delle auto e aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con il “dimagrimento stradale” siamo costretti a rallentare negli incroci – come in via Puccini – che prima venivano affrontati ad alta andatura». Per Sechi la soluzione è una sola. «È inutile creare “Zone 30” che nessuno rispetta, per combattere gli incidenti, soprattutto nell’Asse Mediano, gli unici deterrenti sono gli autovelox, ma c’è la volontà nazionale di non concedere questa libertà ai gestori delle strade».

