Strade più sicure: piano milionario 

Oltre due milioni di euro destinati alla manutenzione delle strade: asfalto, marciapiedi, segnaletica, barriere di protezione e dissuasori di velocità. Fondi regionali e statali che la Giunta comunale di Arbus e in parte anche la Provincia del Medio Campidano hanno destinato alla viabilità della Costa Verde, ai villaggi turistici e al centro abitato. Alcuni interventi sono in corso d’opera, altri con i lavori appena affidati, due i nuovi progetti accolti e finanziati dal Regione per complessivi 600mila euro. La novità interessa principalmente la segnaletica, per la prima volta la Provinciale 65 che scorre lungo il litorale, nel tratto che collega la Statale 126 e le località turistiche, partendo dal bivio per Guspini alla frazione di Sant’Antonio di Santadi fino al sito minerario di Montevecchio.

I numeri

Le verifiche dei tecnici dei due enti sulla rete stradale del territorio hanno messo in luce un quadro degradato tra asfalto sbriciolato e ricco di buche profonde, ma anche percorsi ancora in terra battuta, soprattutto sulla Costa Verde. E poi segnaletica assente, barriere stradali non più conformi agli standard attuali. Nel dettaglio, la fetta maggiore di un milione e mezzo di euro riguarda interventi mirati al ripristino della sicurezza della circolazione extraurbana, alcune arterie cittadine, comprese quelle delle località turistiche. Sono dieci le vie interessate dalle nuove risorse: Nazario Sauro, Cesare Battisti, Eleonora d’Arborea, Amsicora, Nino Bixio, Roma, Torino, Giardini, Rinascita, Giuseppe Mazzini. Prossimi all’avvio i lavori di sistemazione del villaggio turistico di Pistis, l’unico dove l’asfalto all’interno dell’abitato non c’è mai stato. Dopo anni di promesse non mantenute e proteste dei proprietari delle villette estive, finalmente si parte. Prevista anche la realizzazione delle cunette nelle vie particolarmente ripide, così da garantirne una maggiore sicurezza e fruibilità. «Interventi importanti – dice il sindaco, Paolo Salis – su strade da oltre quarant’anni prive di manutenzione e tratti ancora mai asfaltati». L’assessore alla mobilità, Sara Vacca: «Una pluralità di opere per la sicurezza di automobilisti e pedoni».

La Provincia

Il consigliere provinciale e vice sindaco della cittadina del Linas, Simone Murtas, illustra il progetto: «La pericolosità della Provinciale 65, ultimante teatro di incidenti anche mortali, rende necessarie le opere sull’asfalto e sulla segnaletica che è del tutto assente. Intervento importante anche ai fini turistici: ospiti proveniente da tutto il mondo avrebbero difficoltà a raggiunge le località marine». E l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Pani, conclude: «Un passo in avanti grazie al lavoro di squadra degli assessori di riferimento, dei consiglieri delegati e degli uffici. Insieme per reperire risorse e migliorare la viabilità e la sicurezza del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA