Strade più sicure, in campo 800mila euro 

Pioggia di risorse nelle casse del Comune di Isili per intervenire sulla viabilità. Quasi 800mila euro permetteranno di apportare le giuste migliorie al sistema di rete stradale che interessano sia il centro abitato sia le strade rurali. Altri trecentomila euro sono stati già investiti e spesi per ultimare un tratto di strada de Sa Porta Manna dove sorge anche l’area artigianale ed è d’accesso al paese.

I fondi

Non solo finanziamenti regionali saranno utilizzati per questi interventi dall’amministrazione comunale: saranno investiti anche soldi del bilancio come i 160mila euro che verranno ripartiti equamente tra le strade del paese e quelle della campagna.

«Nelle prossime settimane», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «verranno definiti più nel dettaglio gli interventi da fare e verranno individuate le strade rurali e quelle del centro urbano che hanno maggiore bisogno di questi lavori».

Lavori già appaltati invece, grazie ad un finanziamento regionale di 300mila euro, quelli che inizieranno a breve la sistemazione della strada tra la località "Funtana Istedda" e via Marche (zona residenziale del paese), passando per la località denominata "Asusa" dove sorge l’omonimo Nuraghe e dove si trova anche l’area sportiva e ricreativa. Fondamentale l’intervento, peraltro già avviato, che riguarda la sistemazione della vecchia strada della colonia penale per il quale saranno utilizzati duecento mila euro di finanziamento regionale.

«Si tratta di un’arteria stradale», ha aggiunto il primo cittadino, «utile soprattutto agli orticoltori per raggiungere le proprie aziende». Questa infatti è una zona dove si concentrano maggiormente i terreni dedicati alla fiorente attività dell’orticoltura.

L’intervento

Soddisfazione da parte dell’amministrazione per un altro importante finanziamento riconosciuto dalla Regione. Centomila euro da dedicare esclusivamente alla strada della zona industriale di Perd’e Cuaddu. Dopo anni, e dopo l’avvicendarsi di più amministrazioni, Isili vede la possibilità di poter sistemare una bretella nel tempo diventata sempre più importante per la viabilità del territorio. Questa strada, abbandonata da tempo e per buona parte invasa dalla vegetazione, collega, dalla Statale 128, il Sarcidano alla Barbagia e avvicina queste zona a Cagliari.

«Sono risorse importanti per noi», ha aggiunto il sindaco Pilia, «che ci permettono di garantire la sicurezza stradale ai tanti lavoratori che si muovono ogni giorno».

