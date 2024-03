Strade più sicure grazie ai dossi pedonali 

Più sicurezza nelle strade interne di Villamar: si sono conclusi i lavori per la realizzazione di quattro dissuasori a dosso leggero in via Azuni e uno da dodici metri in via Romagna, con un impegno di spesa di 25.000 euro. Le due strade sono state scelte a causa della pericolosità per i pedoni nell’attraversamento: «Nell’area della via Romagna, nel tratto finale della strada provinciale 46, in prossimità del collegamento con la strada statale 197, si sviluppa un notevole traffico automobilistico e conseguente pericolosità per i pedoni che la attraversano durante l’arco di tutta la giornata – si legge nella determina del Comune – altresì nella via Azuni si sviluppa una notevole presenza di pedoni, data la presenza dell’Ufficio Postale e si ravvisa dunque la necessità di provvedere alla messa in sicurezza della viabilità».

«Era un lavoro previsto già da tempo ma che non potevamo realizzare prima perché abbiamo dovuto aspettare il nullaosta della Provincia – spiega il sindaco Gianluca Atzeni –. Stiamo portando avanti il programma come ci era stato richiesto in campagna elettorale, per la sicurezza delle strade. Ogni anno interverremo sulle arterie più pericolose dove ci sono edifici pubblici e luoghi più frequentati». ( f. c. )

