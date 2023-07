Strade più sicure, Fois: «Servono 30 milioni di euro l’anno» 

«Avremmo bisogno di 30 milioni di euro annui per la messa in sicurezza delle strade ma ne abbiamo solo un terzo». È il messaggio ricorrente, ieri a Palazzo Sciuti, degli amministratori della Provincia di Sassari, nel corso del vertice coi sindaci, alle prese con una rete viaria datata. «Che risale a 80 anni fa- afferma l’amministratore straordinario Pietro Fois- è quindi necessario pianificare degli interventi». Ma mancano i soldi perché le casse languono e il prospetto dei finanziamenti degli ultimi 4 anni racconta di quasi 32 milioni investiti di cui oltre 19 provenienti dallo Stato. «Ci aspettiamo di più però dalla Regione», chiosa Fois.

E infatti, nel leggere il quadro dei lavori finanziati per il prossimo quinquennio manca proprio l’ente isolano, ieri rappresentato dal suo presidente del Consiglio Michele Pais. «È necessario l’intervento dello Stato- dichiara lui- perché la Regione coi propri muscoli non ce la fa». Intanto però le strade isolane si riempiono di croci, e gli incidenti gravi, anche recenti, fanno insorgere i primi cittadini. «Sono pericolose in particolare le intersezioni a raso - spiega Giovanni Milia, dirigente provinciale del settore Infrastrutture - andrebbero sostituite con quelle sfalsate o con le rotatorie così da rallentare la velocità». Servirebbe poi l’adeguamento alle norme vigenti delle barriere di sicurezza, migliorare i livelli della segnaletica, rifare la pavimentazione. I punti più critici sono noti: la Sassari-Ittiri, la Sassari-Porto Torres, la strada dei Due Mari. Già chiesti 300 milioni di euro alla Regione, chissà quanti ne arriveranno.

