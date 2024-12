Strade più sicure, davanti al Fermi nastrini e palloncini 

«Pensiamo una cosa: per avviare qualcosa di concreto, prima di tutto occorre fare qualcosa di concreto». Per il 18enne Riccardo Boi, studente del liceo scientifico Fermi, la concretezza ha la forma dei palloncini annodati davanti alle scuole di Nuoro, tanto per cominciare. Ha i colori dei tanti metri di nastrini sistemati con cura, a ridosso di quelle strisce pedonali troppo spesso dimenticate dagli automobilisti e teatro di tragedie. Ieri mattina i rappresentanti del liceo nuorese hanno “evidenziato” a modo loro le strisce a ridosso della loro scuola, in via Veneto. Una campagna di sensibilizzazione che parte dalla Barbagia ma intende abbracciare la Penisola. Palloncini, nastrini colorati. E in primo piano quegli attraversamenti pedonali davanti alle scuole d’Italia da rendere più sicuri e visibili alla luce delle continue sciagure. «Facciamo questo per Beatrice Loi, Guan e tutte le vittime della strada», ribadiscono i ragazzi di “Adesso basta”, movimento nato a Nuoro dopo il terribile schianto del Natale 2017, dove persero la vita i fratelli Francesco e Matteo Pintor, lungo la statale 129 Nuoro-Macomer. «Nastrini dappertutto, un piccolo gesto che può salvare tante vite».

