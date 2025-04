Strade più sicure, controlli rafforzati 

Controlli a tappeto nei punti strategici della città, con tanto di sanzioni e denunce scattate nei primi mesi dell’anno. L’operazione sicurezza e legalità messa in campo dal comune di Quartucciu, attraverso il lavoro della Polizia locale, inizia a dare i primi risultati: automobilisti senza patente multati, alcuni denunciati dopo fughe e corse spericolate in centro, sanzioni per chi è stato sorpreso alla guida di di veicoli che circolavano senza assicurazione.

I servizi

La presenza degli agenti della Municipale è stata potenziata dall’inizio dell’anno. «La nostra priorità è la tutela dei cittadini, ragion per cui abbiamo pianificato un piano di interventi mirati con l'obiettivo di assicurare continuità alle attività di prevenzione, controllo e monitoraggio», spiega l’assessore competente Cristian Mereu. «Nei prossimi mesi intendiamo rafforzare tali azioni anche mediante il prezioso contributo della Prefettura e il coordinamento con le altre forze dell’ordine».

I numeri

Nel corso di questi mesi gli agenti hanno intensificato il controllo del traffico, monitorando in particolare i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale. Tra le principali infrazioni contestate, spiccano i quattro episodi di guida senza patente: i conducenti fermati, nonostante non avessero mai conseguito il titolo di guida, sono stati sanzionati e, in alcuni casi, è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria. Altri dodici episodi hanno riguardato la guida di veicoli privi di copertura assicurativa: anche in questi casi la Polizia locale ha proceduto con le sanzioni previste dalla legge, sequestrando i veicoli e obbligando i trasgressori a regolarizzare la loro posizione prima di poter rimettere in circolazione il mezzo. «I controlli stradali sono una delle priorità per garantire la sicurezza della nostra comunità», è il commento del comandante dei vigili, Fabio Carboni. «La guida senza patente e la circolazione di veicoli non assicurati sono comportamenti che mettono in pericolo la vita di tutti. Continueremo a monitorare il territorio con attenzione e determinazione, affinché Quartucciu rimanga una zona sicura per i suoi cittadini».

I pericoli

Controlli e monitoraggio proseguiranno anche nei prossimi mesi, con un’attenzione particolare alla sicurezza dei più vulnerabili, in particolare dei pedoni e dei ciclisti. «La strada è di tutti e deve essere un luogo sicuro», aggiungono l’assessore Mereu e il comandante Carboni. «L’obiettivo è ridurre al minimo i rischi nella rete viaria di Quartucciu che si conferma una comunità attenta alla sicurezza e alla legalità». Poi l’appello rivolto alla cittadinanza: «invitiamo a rispettare le normative, anche per il bene comune, e a segnalare eventuali situazioni di pericolo o comportamenti irregolari che si possono notare in giro».

