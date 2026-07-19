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Iglesias.
20 luglio 2026 alle 01:46

Strade più sicure con le rotatorie 

Uno studio delle criticità ha individuato quattro zone ad alto rischio 

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Viabilità cittadina più sicura grazie alle nuove rotatorie spartitraffico che verranno realizzate in alcune strade con maggior rischio di incidenti. «L’aumento della densità veicolare nel territorio comunale – spiega Francesco Melis, assessore alla Viabilità – ha imposto questa scelta per rendere più fluido e sicuro il traffico e, nel contempo, garantire maggiore sicurezza e incolumità degli automobilisti e di tutti gli altri fruitori della strada».

La mappa

Le nuove rotatorie saranno quattro, posizionate in altrettante zone della città. Una comprenderà viale Giorgio Asproni e le relative intersezioni costituite dalle vie Amelia Melis de Villa, Menotti, Goldoni e Carducci. La seconda infrastruttura stradale comprenderà le vie Borsellino, Falcone e Livatino; la terza opera riguarderà le vie Pacinotti, Caduti sul Lavoro e Bersanti. L’ultima, infine, regolerà le vie Pacinotti e Malpighi. «Le aree dove verranno posizionate le quattro rotatorie – prosegue l’assessore Melis – sono state individuate attraverso uno studio, realizzato dagli uffici competenti, tramite il quale sono stati presi in considerazione molteplici parametri: la densità del traffico, la presenza nelle vicinanze di scuole o uffici pubblici, la posizione degli incroci rispetto alla loro visibilità e anche delle segnalazioni ricevute dagli stessi automobilisti riguardo a potenziali situazioni di pericolo».

Gli obiettivi

Le nuove rotatorie consentiranno quindi di ridurre gli incidenti stradali che in assenza di adeguata segnaletica, soprattutto nel tratto di viale Asproni e via Amelia Melis de Villa, sono quasi all’ordine del giorno. Così come risulta ad alto rischio anche l’incrocio tra le vie Borsellino, Falcone e Livatino: sia per la presenza dell’asilo nido comunale e di altri istituti scolastici che, soprattutto nelle ore di entrata e uscita degli studenti, comportano un aumento sostanziale del traffico e, purtroppo, dell’inosservanza dei limiti di velocità da parte degli automobilisti che accompagnano e riprendono i figli da scuola. La fretta e l’alta velocità, unita alla disattenzione, sono le maggiori cause degli incidenti: «il nostro compito come amministratori – conclude Melis – è quello di fare il possibile per rendere sicure le strade tramite gli strumenti a nostra disposizione: spetta poi all’automobilista rispettare le norme, a tutela propria e degli altri».

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