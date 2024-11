Strade più sicure con il tesoretto delle multe 

Dalla previsione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada, a Iglesias arriva la delibera di Giunta che focalizza gli interventi da eseguire grazie alla somma che verrà racimolata. In base al trend degli anni precedenti si stima che il tesoretto previsto si aggirerà intorno ai 700 mila euro; cifra utile a una serie d’investimenti che comprenderanno, fra le tante voci deliberate, anche quelle relative alla manutenzione della segnaletica, delle strade, delle attività di controllo e dell’acquisto di mezzi ed attrezzature. Una somma importante, proveniente dalle violazioni del codice stradale in deciso aumento nell’ultimo biennio e che certifica non solo una tendenza consolidata alle cattive abitudini di chi percorre le strade di competenza comunale, ma anche la maggiore efficienza nell’individuare e sanzionare i trasgressori, dell’organo preposto ai controlli.

Quanto si incasserà

Come spiega il comandante della Polizia locale, le sanzioni maggiormente emesse riguardano la violazione dei limiti di velocità e i divieti di sosta e le inosservanze legate agli utenti “deboli” della strada (occupazione abusiva degli stalli dedicati ai mezzi per disabili): «Quest’ultima dinamica – commenta Davide Ullasci – figurava fra gli obiettivo programmatici dell’amministrazione comunale. Dal primo gennaio a oggi sono stati emessi oltre 10 mila verbali e la previsione è che al prossimo 31 dicembre si supereranno abbondantemente i 12 mila, per un incasso stimabile in oltre un milione di euro».

Il solo passaggio con la lanterna semaforica rossa ha prodotto più di 500 multe: «Si presume – prosegue il comandante Ullasci – di superare il numero di sanzioni emesse nel 2023 e addirittura raddoppiare quelle del triennio 2020-2023».

Come si spenderà

«Di certo non sono improvvisamente aumentati i trasgressori», afferma il sindaco Mauro Usai : «Semmai sono la presenza del comandante e il rafforzamento del Corpo di polizia locale ad aver prodotto un maggiore controllo. Inoltre con l’installazione di nuovi meccanismi tecnologici, per il rispetto del codice stradale si ha una capacità di verifica maggiore rispetto al passato >.

Numeri alla mano, da inizio anno sono 33 le sanzioni applicate quotidianamente, per una somma totale che verrà interamente reinvestita e ripartita per la manutenzione, il miglioramento e la sicurezza della viabilità delle strade di competenza comunale: «Per legge una parte di questi fondi devono essere riutilizzati per il recapito delle multe ai trasgressori», illustra l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis. «Dal primo dell’anno i pagamenti regolarmente effettuati sono oltre l’85 per cento. Il 70 per cento degli introiti viene impiegato per gli asfalti e la sicurezza stradale, un’altra parte è reinvestita per i mezzi di sicurezza della polizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA