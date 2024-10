«Strade più sicure con il limite a 30 all’ora» 

Meno incidenti e soprattutto meno pericoli per pedoni, ciclisti, bambini e anziani. Da una settimana sono state introdotte a Capoterra le zone in cui il limite di velocità è di 30 chilometri all’ora e l’iniziativa è promossa dai cittadini.

L’iniziativa

L'intervento ha interessato un'ampia porzione del tessuto urbano, coinvolgendo quasi tutte le vie del centro storico e le strade in prossimità dei principali poli di aggregazione: scuole, ampi sportivi e cimitero inclusi. Per Roberta Maxia, comandante della polizia locale, è l'inizio di un percorso: «Gli incidenti erano due al giorno, troppi, da qui la necessità di intervenire. L'iniziativa sembra essere ben accolta dalla cittadinanza, soprattutto per gli utenti più deboli». La comandante Maxia ha inoltre annunciato ulteriori sviluppi: «Faremo degli investimenti e continueremo a piazzare gli attraversamenti rialzati fin dalla prossima settimana».

Le famiglie

Le "zone 30" hanno ricevuto un'accoglienza calorosa dalle famiglie, soprattutto da quelle con figli in età scolare. Katia Farigu, madre di due bambini, esprime un giudizio positivo: «È utile l'iniziativa dove circolano i bambini. Gli automobilisti spesso non hanno rispetto, io esco tanto a piedi, penso sia una cosa buona a patto che i limiti vengano rispettati». Dello stesso avviso Denise Farigu, madre di uno scolaro, che pone l'accento sulla necessità di controlli rigorosi: «I limiti di velocità sono certamente positivi, ma a Capoterra c'è tanta difficoltà nel seguire le regole».

Più controlli

Il consenso è evidente, ma emerge una richiesta unanime: più controlli delle forze dell'ordine. Francesca Matta, commerciante, esprime un'opinione che va oltre l'attuale perimetro dell'iniziativa: «Un'ottima idea vicino alle scuole, ma dovrebbe essere estesa in tutto il paese. Davanti al mio luogo di lavoro le auto sfrecciano come impazzite». Monica Pili, madre e ciclista, porta l'attenzione su un aspetto della sicurezza stradale: «Pochi giorni fa, durante una pedalata con la mia famiglia, un'auto ci è passata accanto a tutta velocità. Istintivamente, avrei voluto chiedere al conducente di rallentare. Penso sia assolutamente positivo questo limite, ma qualcuno dovrà sorvegliare». Alessio Atzori, residente in Corso Gramsci, una delle nuove zone limitate, sintetizza il sentimento comune: «Sì ai limiti, ma se nessuno li fa rispettare serviranno a poco. Qui sembra di assistere costantemente a una gara tra auto. Dovrebbero essere dispiegate sul territorio più forze dell'ordine».

