Strade più sicure con dossi e telecamere  

Nuovi attraversamenti pedonali rialzati e telecamere - piazzate a bordo di un pattuglia della Polizia locale - per beccare gli automobilisti che viaggiano con vetture senza assicurazione e revisione. Un investimento di 120mila euro circa - contando i due interventi - che il Comune di Selargius mette in campo sul fronte della sicurezza stradale.

I nuovi dossi

Tutto finanziato con risorse comunali. A partire dai dossi artificiali - 90mila euro circa il costo totale - che saranno installati in quattro strade della città: tre in via Emilio Lussu - di fronte alla scuola materna e a fianco agli ingressi del parco Lineare - altri due in via delle Begonie - sempre a ridosso dell’entrata al parco e davanti alla palestra della scuola - uno in via don Bosco - prima della svolta per via Pais - e l’ultimo in via Trieste, nei pressi dell’ingresso secondario del palazzo comunale. «Si tratta di strutture rialzate a protezione degli utenti deboli della strada, da realizzare nelle vicinanze degli istituti scolastici e in particolari punti “neri” dove si sono verificati sinistri stradali che hanno coinvolto pedoni», si legge nella delibera che affida i lavori a un’impresa edile di Cagliari, firmata dal comandante della Polizia locale Marco Cantori.

L’assessore

Intervento voluto dall’assessorato alla Viabilità. «Si tratta di un nuovo investimento che conferma come la sicurezza delle nostre strade continui a essere per noi prioritaria», commenta l’assessore competente Gigi Gessa. «Nello specifico si andrà a realizzare sette nuovi attraversamenti pedonali rialzati nei punti in cui, attraverso i sistemi di rilevazione della velocità e grazie alle segnalazioni della cittadinanza, abbiamo ritenuto necessario intervenire, anche per la presenza di istituti scolastici nelle vicinanze», sottolinea l’esponente della Giunta. «Parliamo di circa 470 metri quadri di superficie interessata dagli interventi previsti, che vanno così ad aggiungersi ai 27 attraversamenti pedonali rialzati realizzati nella precedente consiliatura e che confermano la nostra grande attenzione in questo senso».