Strade più sicure con 100mila euro 

Nel centro urbano ci sono molte strade che hanno bisogno di una urgente manutenzione e che presentano pericoli sia per i pedoni che per i ciclisti e per le auto. Così il Comune ha investito quasi centomila euro per cercare di mettere in sicurezza le strade nelle quali sono urgenti gli interventi. In alcune vie come nel caso di via Convento, di via Santa Croce e di via Santa Severa si registrano da tempo distacchi di porzioni anche importanti della pavimentazione e creazione di dislivelli o gradini tali da rendere necessari interventi di manutenzioni ordinarie per ripristinare le condizioni di sicurezza. Così in particolare nel prosieguo di via Oristano e via Tommaseo sono stati realizzati i marciapiedi prima inesistenti. Un intervento necessario per evitare situazioni di pericolo soprattutto in via Tommaseo in cui si trova anche il liceo scientifico Marconi-Lussu.

Lo evidenzia il sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega ai Lavori pubblici: «Obiettivo dell’amministrazione è provvedere all’attuazione urgente degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale per la messa in sicurezza di alcuni punti nevralgici al fine di garantire accettabili condizioni di sicurezza per i veicoli e una corretta e protetta fruibilità pedonale eliminando o limitando i rischi e i pericoli. In particolare, con questo intervento abbiamo voluto completare il ripristino di alcuni tratti del reticolo viario urbano, interessati recentemente da interventi di realizzazione del sistema dei marciapiedi».

E a San Gavino non mancano le criticità soprattutto in periferia come in via Tuveri, la strada che porta alla fonderia che diventa pericolosa soprattutto al buio per la presenza di alcune voragini che hanno causato anche in passato incidenti alle auto. Da anni i residenti aspettano la sistemazione di via Brivanda, una strada dimenticata con una illuminazione insufficiente e limitata alla presenza di alcuni punti luce. Anche nelle campagne non si contano le emergenze per la difficoltà di accedere ai terreni ma anche alle stesse abitazioni. (g. pit.)

