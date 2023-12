Strade più sicure, c’è mezzo milione 

La sicurezza del territorio, il miglioramento del decoro urbano e la promozione dello sviluppo, sono alcuni degli obiettivi dell’amministrazione comunale di Uta. Su questa traccia, è in corso l’attuazione di un piano di opere pubbliche di ampia portata, di cui fa parte il recente completamento del primo lotto funzionale per la riqualificazione stradale, realizzato con un investimento di 539.500 euro. Le strade coinvolte nel progetto, tra cui le vie Is Tasurus, Amsicora, Fabrizio De Andre, Sulis, Rossini, Sant’Ambrogio, Napoli, Pintulinu, Beethoven, Verdi, Paganini, Parodi, infine vico I e II Stazione, vico I Regina Margherita, sono le arterie vitali per la comunità.

Questi interventi, non solo hanno garantito la manutenzione attesa da tempo, ma contribuiscono anche in modo significativo alla sicurezza stradale, riducendo il rischio d’incidenti e migliorando la circolazione veicolare, con un miglioramento estetico e funzionale.

Il piano soddisfa pienamente l’amministrazione, come spiega l’assessore Graziano Meloni: «Non si tratta solamente di un beneficio pratico, piuttosto rappresenta un investimento nel decoro urbano, trasformando le strade da semplici vie di transito in spazi accoglienti e curati». (a. cu.)

