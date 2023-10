Strade più sicure: arrivano i soldi 

Un milione e mezzo di euro per sollevare gli standard di sicurezza su sei strade provinciali. Si estendono per 75 chilometri su un una rete che nel complesso, in Ogliastra, si sviluppa per 263 chilometri. Sono da appaltare i lavori sulla 27 Tortolì-Villagrande, all’altezza del ponte di Sothai, in diversi tratti della 55, tra il bivio dell’Orientale e Triei, nei tratti non interessati da precedenti interventi lungo la 56 tra Lotzorai e Talana e la 56 bis tra Coa ‘e Serra e Urzulei, sulla 63, tra l’Orientale e Santa Maria Navarrese, e nel tratto da via Mare (Bari Sardo) e la rotatoria di Museddu, lungo la provinciale Buoncammino-Sa Brocca. Il progetto sviluppa tutta una serie di interventi finalizzati all’incremento dei livelli di sicurezza. Da un’analisi delle caratteristiche plano-altimetriche delle strade provinciali e dallo stato delle problematiche rilevato, i tecnici dell’ente, proprio per garantire le condizioni di sicurezza, hanno proposto di effettuare la manutenzione del tappetino d’asfalto, potenziare i sistemi di sicurezza, tutta la segnaletica e ripristinare i guardrail danneggiati. «Si tratta di un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria delle strade provinciali che proseguono in linea di continuità con le decine di lavori effettuati in questi ultimi anni», è il commento di Tonino Mereu, 59 anni, sub commissario della Zona Omogenea dell’Ogliastra. Il dirigente annuncia: «È stato anche appaltato nei giorni scorsi un ulteriore intervento sulla provinciale 11». L’intervento sulla Osini-Ulassai-Jerzu è stato aggiudicato all’impresa Csu di Arzana per 257 mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA