«Strade più pulite, lavaggi potenziati anche di giorno» 

Più lavaggi di strade e marciapiedi, interventi anche durante il giorno e una pulizia specifica degli stalli delle fermate della Corriera ecologica. Il Comune intensifica le operazioni per il decoro urbano nel mese di agosto, in attesa dell’avvio del nuovo appalto (a regime ad aprile 2027) che introdurrà stabilmente il lavaggio dei marciapiedi tra i servizi ordinari. Ad annunciarlo è l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi sui social. «Agosto è il periodo in cui Cagliari vive di più le sue strade: residenti, studenti, turisti. Per questo motivo, in attesa dell’avvio del nuovo appalto, abbiamo deciso di fare un passo in più», scrive.

Sarà predisposto un nuovo elenco di strade e marciapiedi sui quali intervenire con il lavaggio ad alta pressione, cercando di contenere gli effetti sul traffico. Il calendario completo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Nel programma rientra anche la pulizia degli stalli utilizzati dalla Corriera ecologica, con particolare attenzione alle vie del centro. Diverse le modalità di intervento a seconda delle superfici. L’amministrazione richiama però anche i cittadini alle proprie responsabilità. «Non è solo una questione di decoro, ma è e resta una questione culturale, di rispetto delle regole di civile convivenza e di tutela ambientale», conclude l’assessora Giua Marassi

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