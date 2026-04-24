Strade più a misura di pedone 

Dopo la prima tranche di interventi qualche mese fa, prosegue in questi giorni la messa in sicurezza delle vie della città per garantire soprattutto a chi si sposta a piedi di muoversi senza rischi. Percorsi dedicati anche delimitati da dissuasori, attraversamenti pedonali rialzati e luci puntate sulle strisce sono solo alcuni degli interventi più importanti, già in atto o che arriveranno a breve. Perché lo scopo è cercare in tutti i modi di ridurre gli incidenti: lo scorso anno sono stati 34 i pedoni investiti, la maggior parte mentre attraversavano nelle strisce.

La situazione

Proprio in questi giorni gli operai hanno realizzato con la segnaletica il percorso riservato a chi si sposta a piedi nel tratto da via Marconi fino al Comune. Una parte di questo è anche protetta dai dissuasori, soprattutto nel tratto quasi all’incrocio con via Marconi, uno dei più pericolosi per via della ridotta visibilità Non solo qui veniva lasciate le auto in sosta costringendo a passare in mezzo alla strada. Nuova segnaletica anche davanti al mercato civico in piazza Dessì dove le strisce erano cancellate da tempo e i pedoni erano costretti ad attraversare con il rischio di essere investiti.

Reazioni

«Speriamo che intervengano anche in altre zone dove la segnaletica non si vede più», dice Maria Frau, «ad esempio in via La Marmora. Avevano detto che avrebbero rifatto le strisce spostandole anche dall’incrocio ma per ora non hanno fatto niente e attraversare è molto pericoloso perché c’è una curva e chi arriva da via Vittorio Emanuele ha la visibilità ridotta».Altri interventi hanno riguardato via Mascagni dove è stato ampliato il senso unico che prima interessava solo una parte, nel tratto tra via Verdi e via Rossini.

Specchi parabolici

Nell’ambito della messa in sicurezza delle strade sono stati sostituiti anche numerosi specchi parabolici, circa una trentina, negli incroci più pericolosi tra cui quelli, come si può notare facendosi un giro, nelle vie Liguria-Monsignor Angioni, Cilea-Nenni, Gramsci-Mercadante e via Garibaldi. Nell’incrocio via Dante-Marconi, davanti alla piazzetta, sono stati tracciati a nuovo anche stop e attraversamenti, così come in via Eleonora d’Arborea dove è stato sostituito pure lo specchio. Nelle vie Eleonora d’Arborea, Cimabue e Botticelli è stato steso anche il nuovo asfalto.

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