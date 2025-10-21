«Strade piene di rifiuti, ora basta» 

Chi abita accanto al parco di via Sant’Angelo, domenica ha avuto l’ennesimo risveglio tra lattine e bottiglie di superalcolici, residui di un party della notte prima tra giovanissimi. Una situazione diventata quasi un’abitudine. Così come fare lo slalom nei marciapiedi sporchi di escrementi dei cani, o passeggiare in campagna tra sacchi di spazzatura abbandonata.

Stop rifiuti

Per questo il Comune ha deciso di correre ai ripari contro l’inciviltà, annunciando un significativo potenziamento della rete di raccolta urbana. La dotazione cittadina di contenitori per rifiuti è stata implementata negli ultimi giorni, con dieci nuovi raccoglitori per le deiezioni canine, ventidue cestini multi-scomparto, suddivisi per secco, vetro, carta e plastica e installati nei diversi parchi della città, oltre a tredici cestini differenziati distribuiti in vari punti strategici del centro urbano. «Ulteriori cestini saranno messi in piazza Gennargentu, per una maggiore copertura in un punto nevralgico della città», spiega l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. Altra novità, l’installazione di quattro raccoglitori per rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee) e pile esauste. I punti di raccolta sono stati posizionati davanti a quattro plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo La Marmora: quelli di via san Gavino Monreale, via Monte Linas, via Argentina e via Capo D’Orso.

Iniziativa

«Questa iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione della dirigente scolastica Lisa Cao, che ringraziamo per aver compreso l'importanza di educare le nuove generazioni a una corretta gestione di questi rifiuti particolari fin dalla giovane età», continua De Roma, che rivolge un appello alla cittadinanza. «Chiediamo la massima collaborazione per valorizzare al meglio queste nuove infrastrutture e per fare della cura dell'ambiente un impegno condiviso».

