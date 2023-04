«Strade pericolose, rischiamo troppe cause» 

Da una parte alcuni sindaci, dall’altra la Provincia. I primi accusano: le condizioni in cui versano le strade che l’Ente di via Carboni deve curare sono penose, tra voragini e pericoli costanti. La replica del commissario: non abbiamo più dipendenti, non abbiamo soldi neppure per la manutenzione ordinaria dei 980 chilometri di nostra competenza.

Nel mezzo una determina, a firma del dirigente del “Settore viabilità - servizio di manutenzione e gestione del patrimonio stradale”, che in sostanza ammette i pericoli e lancia l’allarme.

La premessa

In teoria l’obiettivo della determina del 29 marzo è semplice: dare gambe all’accordo quadro per mettere in sicurezza e fare la manutenzione delle strade provinciali dei “circoli 2 e 3”.

Ma la premessa è allarmante: «Allo stato attuale i piani viabili delle strade appartenenti ai Circoli 2 e 3 versano in condizioni di degrado tale da non garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli esponendo l’ente a rischi sia di natura patrimoniale che penale visto l’elevato numero di richieste di risarcimento danni – scrive Marco Manai – Occorre quindi con urgenza intervenire su queste strade per la messa in sicurezza delle stesse con lavori sul piano viabile e sulla segnaletica sia orizzontale che verticale».

Insomma, tutti i torti alla fine i sindaci non hanno sia sul fronte dei pericoli ma sia anche sul fronte economico visto che in molti hanno sottolineato il fatto che soldi nelle casse della Provincia ce ne sono.