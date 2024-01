«Strade pericolose, lavori mai iniziati» 

«Lavori in ritardo nelle strade: tante promesse zero fatti». A segnalare la viabilità da terzo mondo nel villaggio turistico di Torre dei Corsari sono i residenti e il gruppo di minoranza di Arbus. Il caso lampante è via Caboto, una delle arterie più lunghe e più trafficate soprattutto durante la stagione balneare, tanto che il Comune un anno fa aveva annunciato il progetto esecutivo per complessivi 200 mila euro, fondi delle servitù militari. L’avvio del cantiere prima dell’estate, posticipato poi a fine stagione per l’obbligo di sospensione dei lavori nelle località turistiche. «Un nuovo anno – sbotta un residente, Mario Mura – il settimo, con le strade piene di voragini, in parte a causa dei lavori dell’impianto fognario, un’incompiuta. Di proclami siamo stanchi. Basta con un villaggio turistico che accoglie gli ospiti con le vie pericolose». Mura si fa anche portavoce della protesta di chi arriva a Torre e all’ingresso si trova una curva pericolosa. «Le mimose ai bordi della carreggiata ostacolano la visibilità e gli incidenti, per fortuna non gravi, sono frequenti». Il consigliere di minoranza, Agostino Pilia, dice: «Più che strade sembrano anomali campi da golf, non con buche, ma con voragini. I proclami dell’amministrazione avevano dato per certo l’inizio dei lavori in via Caboto. Ci sono i soldi e l’opera aggiudicata, ma tutto è fermo. Perché tanto ritardo? È chiaro che si continua a millantare la realizzazione di opere inesistenti. È la costante di questa Giunta». L’assessora alla viabilità, Sara Vacca, spiega: «Per via Caboto il ritardo è dipeso dal fatto che non è stato facile trovare un esperto per affidare la sicurezza del cantiere. Capiamo i disagi dei residenti. Ci scusiamo. Stiamo provvedendo a rimediare». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA