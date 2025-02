Strade pericolose dopo gli scavi per la fibra 

Le strade di Sanluri versano in condizioni critiche a causa dei lavori per la posa della fibra ottica: Luigi Pilloni, ex consigliere comunale, si fa portavoce delle lamentele per la situazione nelle vie Logudoro, Piemonte, Sardegna e nelle strade limitrofe, dove i tombini e i tagli effettuati per i cavidotti risultano fortemente degradati e il manto stradale è pericoloso, soprattutto per ciclisti e motociclisti.

Il vicesindaco Paolo Usai ha spiegato che la ditta incaricata sta procedendo contemporaneamente su più strade, e questo crea disagi diffusi in diverse zone della città: l’amministrazione comunale, fa inoltre sapere il vicesindaco, ha invitato la ditta esecutrice a garantire il ripristino a regola d’arte del manto stradale e assicura controlli per evitare che i rattoppi siano eseguiti in maniera approssimativa e che possano causare pericoli a pedoni, ciclisti e motociclisti. (s. r.)

