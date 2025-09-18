Strade pericolose, bisogna fare in fretta 

Dopo la messa in sicurezza di via Dell’Autonomia regionale sarda è via S’Ecca S’arrideli la strada più pericolosa della campagna quartese. Senza illuminazione, senza strisce pedonali, dove le auto corrono a tutta velocità.

La situazione

La strada dove qualche anno fa perse la vita il tredicenne Matteo Fabbrocile falciato da un’auto mentre attraversava dopo essere sceso da bus. È passato del tempo ma niente è cambiato: nell’arteria di competenza della Città Metropolitana nemmeno dopo le tante croci sono arrivati i lampioni e le strisce. E adesso c’è un’altra ragazzina che lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu, anche lei investita mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono stabili. «Non sapevo dell’incidente sono sconvolta», dice la mamma di Matteo Fabbrocile Elisabetta Lai, «possiamo solo pregare che tutto si risolva». Più volte Elisabetta Lai aveva denunciato come niente in via S’Ecca S’arrideli fosse cambiato, «nemmeno dopo la morte di mio figlio sono state realizzate le strisce e sistemata l’illuminazione. I pericoli restano soprattutto per i nostri ragazzi che prendono il bus».

La strada

Il tratto più pericoloso, hanno più volte sottolineato i residenti, è quello della curva dove non si vede niente e più volte le canne sporgono oltre la striscia bianca. Soprattutto chi deve raggiungere le fermate è a grande rischio, perché costretto a camminare a bordo strada. E ieri ha preso posizione anche il sindaco Graziano Milia che ha annunciato la volontà di chiedere un incontro urgente con gli enti competenti , anche con la mediazione del Perfetto per risolvere la questione. L’unica novità è che presto dovrebbero arrivare le pensiline alle fermate con pannelli fotovoltaici e lampioni per illuminare. Il progetto è finanziato dalla Città Metropolitana con cinquecento mila euro. Il tratto interessato è quello tra le rotatorie via S’Ecca S’Arrideli (angolo via Lago Simbrizzi) e quella che fa angolo con via dell’Autonomia Regionale Sarda.

Pensiline

Sono state identificate quattro aree: fermata S'Ecca S'Arrideli (angolo via Van Dick), seconda e terza fermata, prima e quarta fermata e fermata Sa Funtanedda angolo via lago Simbirizzi. Ogni punto ospiterà una coppia di pensiline (una per senso di marcia). Le fermate S'Ecca S'Arrideli (prima e quarta fermata) e la fermata S'Ecca S'Arrideli (Sa Funtanedda - Angolo via Lago Simbirizzi), per la conformazione della strada saranno dotate di golfo di fermata; le altre invece no per mancanza di spazio.

