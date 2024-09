Strade, parte la raccolta firme 

Questa volta nessuna manifestazione. Per chiedere maggiore sicurezza sulle strade, il Comune di Arborea cambia strategia e chiede ai cittadini di firmare una petizione popolare da inviare all’assessorato regionale dei Lavori pubblici e in Provincia.

Provinciale 52

Da lunedì mattina nelle attività commerciali del centro sarà possibile lasciare il proprio nome e cognome per chiedere di mettere in sicurezza il tratto della strada Provinciale 52. È il principale collegamento in entrata e uscita con la Statale 131: al momento è completamente dissestato. Il fondo è sconnesso, tanto che sembra una strada dismessa e abbandonata con buche pericolose che costringono gli automobilisti a fare lo slalom fra gli avvallamenti.

La petizione

Gli assessori comunali, con la collaborazione di alcuni cittadini, consegneranno ai titolari dei negozi la documentazione necessaria. Nelle varie postazioni ci sarà sia il modulo da firmare e un documento con le motivazioni che hanno spinto il Comune a promuovere la petizione. Sarà possibile lasciare la firma anche in Comune, dove il banchetto è stato allestito ieri, e al municipio di Marrubiu. «La petizione ha l’obiettivo di chiedere un sopralluogo congiunto con Regione e Provincia per la verifica delle condizioni della strada Provinciale 52 e della successiva e necessaria messa in sicurezza – spiega la sindaca Manuela Pintus – Sono state numerose nel corso degli anni le segnalazioni inviate dai sindaci e dai cittadini che giornalmente percorrono la Provinciale 52. Adesso per sensibilizzare ulteriormente abbiamo promosso una raccolta firme affinché possano essere dedicati tempo e risorse per i lavori di ripristino». La sindaca fa notare che gli interventi effettuati finora non sono mai stati «sufficienti a preservare condizioni stradali che possano garantire la sicurezza degli automobilisti». Sarà possibile firmare fino al 23 ottobre.

Le altre strade

Non se la passano bene nemmeno le altre strade. Nell’incrocio tra la Provinciale 69 e la strada Comunale 8 ovest ancora non è stata realizzata nessuna rotonda, come invece aveva chiesto il Comune a marzo scorso durante una manifestazione per la sicurezza stradale. Un incrocio a raso che è stato più volte teatro di gravi incidenti. La rotatoria è stata finanziata dalla Regione nel 2023 per un totale di 430mila euro. «La Provincia dovrebbe approvare il progetto esecutivo entro poche settimane» spiega Pintus. Sempre il Comune, a giugno scorso, aveva chiesto alla Regione un contributo straordinario per risanare le strade urbane dissestate. «Siamo stati contattati per un sopralluogo tecnico» conclude la sindaca.

RIPRODUZIONE RISERVATA