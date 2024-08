Strade, parchi e cestini invasi dai rifiuti 

Bottiglie e rifiuti vari per strada e nei parchi a Quartucciu. Lo denunciano i residenti: «Nel parchetto di via Oliena è sempre peggio». In città, l’abbandono dei rifiuti è un fenomeno diffuso e in costante aumento. In piazza del Crocefisso, nella centralissima via Nazionale, invece, i cestini pubblici, sono pieni di buste dei rifiuti probabilmente portati direttamente da casa. In piazza Sunda è uguale: l’umido viene buttato nei cestini pubblici. Facile immaginare cosa succede con le alte temperature. La stessa sorte tocca anche al cestino posizionato all’angolo tra via Tortolì e via Mandas quasi sempre pieno di sacchi di indifferenziato. «Questa è inciviltà», protestano i cittadini, evidenziando che il Comune passa, controlla e ritira, ma «una maggiore attenzione verso il territorio, le multe ai trasgressori e le telecamere darebbero un’altra immagine della città».

