Strade, nuovo asfalto  Al via gli interventi per oltre un milione 

La prima parte dei lavori inizia lunedì. Verranno sistemate alcune strade cittadine, non solo con la posa dell’asfalto ma anche, dove necessario, con la sistemazione di caditoie, tombini e sotto servizi. Con la speranza che le vie non siano poi interessate, da qui a pochi mesi, da tagli per la posa di ulteriori tubi o cavi per la fibra. Come purtroppo successo altre volte.

I cantieri

Ad eseguire i lavori l’impresa Clm di Orosei che ha vinto l’appalto con un’offerta di 750mila euro e un ribasso del 25% sull’importo di un milione 300mila. «Il progetto, finanziato con un mutuo di 600mila euro della Cassa depositi e prestiti e 700mila dalla Regione, è il primo stralcio funzionale di uno più ampio da 2 milioni 100mila euro – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - Privilegiamo le strade con maggiori criticità, dando continuità a quanto realizzato con precedenti appalti. Tra gli interventi più rilevanti quello per un lungo tratto di via Cagliari (da piazza Manno al mercato di via Costa), via Solferino, piazza San Martino e poi a Silì, Nuraxinieddu, Massama e Donigala: i lavori avranno avvio dalle vie Littarru, Monteverdi, Pergolesi, Cagliari, piazza San Martino e poi nelle altre strade».

«Una nostra priorità»

«La sistemazione delle strade è in cima alle priorità dell’amministrazione e questo è solo un primo passo verso una riqualificazione più ampia – spiega il sindaco, Massimiliano Sanna – Il progetto prevede la sostituzione di manti stradali, l'installazione di nuovi marciapiedi e la sistemazione degli impianti di illuminazione». «Si tratta di un importante intervento sul fronte degli interventi di manutenzione e rifacimento per garantire la percorribilità delle strade, spesso compromessa, della segnaletica orizzontale e verticale e in alcuni casi anche della struttura della carreggiata», precisa l’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu.