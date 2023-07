Strade non spazzate, è polemica 

Il servizio di nettezza urbana a Serramanna lascia a desiderare: la lamentela arriva dal circolo cittadino del Partito democratico che, raccolte le segnalazioni di diversi cittadini, chiede alla Giunta se stia verificando sull’attuazione del capitolato d’appalto. Il sindaco Gabriele Littera, da parte sua, ricorda che la ditta Formula Ambiente ha iniziato a operare da poche settimane, ammette che alcune cose sono ancora da mettere a regime, ricorda che altre funzionano meglio che in passato e invita i cittadini alla pazienza.

Le critiche

«Il capitolato – si legge nel testo messo a punto dal segretario del circolo cittadino, Fabio Cabras – prevede l’effettuazione dello spazzamento due volte al mese nelle strade principali (via Roma, via Serra, viale Matteotti, via Cagliari, via San Leonardo, via XXV Aprile, via Oberdan, via Angiolieri, via Pellico, via Sicilia, Via Lucania, ecc.) e una volta al mese nelle strade secondarie». È anche previsto l’impiego di autospazzatrici dotate di lancia telescopica con getto di acqua nebulizzata e di soffiatori elettrici a spalla: «Ma quando mai avete assistito allo svolgersi di questo bellissimo servizio?», domanda Carta. Quindi l’accusa a sindaco e assessori: «Stanno regolarmente pagando l’impresa come se questi servizi fossero effettivamente eseguiti».

Gigi Piano, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, spiega il senso dell’iniziativa: «Chiediamo alla Giunta se stiano facendo tutte le verifiche del caso. Faremo presto un’iniziativa per sottoporre il tema al dibattito consiliare».

La replica

Il sindaco Gabriele Littera preferisce rispondere subito: «Premetto che si parla di un appalto importante, da 24 milioni di euro e della durata di otto anni, e che fa capo all’Unione dei Comuni. Detto ciò: la ditta ha preso carico del servizio a fine maggio, è ragionevole concederle un po’ di tempo per mettere tutto a regime». Insomma, siamo in fase di rodaggio: «Certo, due mesi sono un tempo congruo. Ora bisogna che tutto sia messo a regime. Vigileremo». Littera, nel frattempo, mette l’accento sulle buone pratiche messe in atto da Formula ambiente: «Una su tutte, la puntuale e rapida pulizia dell’area dove si tiene il mercato. Ogni sabato, alle 14, gli operai sono in azione». Infine il sindaco risponde sul tema dei pagamenti: «L’anno scorso – ricorda – la nostra amministrazione ha posto fine a un contenzioso da due milioni che opponeva il Comune al Consorzio Cisa, precedente gestore del servizio. Curioso che a invitarci a non pagare sia il Pd, evidentemente abituato a non farli, i pagamenti. La polemica, dati i precedenti, mi pare decisamente fuori luogo». (m. n.)

RIPRODUZIONE RISERVATA