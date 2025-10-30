VaiOnline
Provincia.
31 ottobre 2025 alle 00:14

«Strade, non ci resta che Roma»  

Corrias: la Regione ha chiesto nuovi finanziamenti ministeriali 

I soldi sono pochi, dicono i sindaci. «Ma altri ne arriveranno», è la promessa della Regione. Il lamento dell’Ogliastra che chiede a gran voce maggiori risorse per la manutenzione e la ristrutturazione delle strade provinciali non ha tardato ad avere eco nei palazzi della Regione.

Il consigliere

«Ci sono dieci milioni già stanziati, destinati e programmati per le strade provinciali che però adesso sono nelle casse della Provincia di Nuoro», dice Salvatore Corrias (Pd) presidente della Prima commissione del Consiglio regionale. «Il neo presidente Alessio Seoni ha un’interlocuzione con gli uffici nuoresi e con il collega Giuseppe Ciccolini per averli. Ai Fondi sviluppo e coesione, che sono stati rimpinguati con l’ultima legge di assestamento, auspichiamo si aggiungano presto altri fondi ministeriali. E si confida che quelle risorse possano essere destinate all’Ogliastra». A settembre 2025 il ministero delle Infrastrutture ha ripartito 39,3 milioni di euro per la Sardegna nell'ambito di un piano straordinario. «L’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu – aggiunge Corrias – ne ha chiesto 180, sulla base di criteri che vanno aggiornati in relazione alle specificità dell’Isola». Per avere più risorse l’unica via percorribile è questa. Fermo restando che i fondi stanziati a ottobre quelli sono e quelli, per quanto compete alla Regione, resteranno. Salvi ulteriori stanziamenti ministeriali.

In chiaroscuro

Esistono diversi nodi da sciogliere. Ad esempio sulla provinciale Talana-Urzulei vanno aggiunte risorse per la progettazione esecutiva, mentre sulla 27 Tortolì-Villagrande, visto che non è più necessaria la valutazione di impatto ambientale, l’impresa appaltatrice è pronta a partire con i primi lavori, a patto che le risorse stanziate vengano trasferite da Nuoro al neonato ente ogliastrino.

La ripartizione

I quasi dieci milioni già stanziati sono così suddivisi: poco più di tre milioni per la Tortolì-Villagrande; quasi tre milioni per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della Baunei-Triei, finora grande incompiuta; un milione e 200mila euro servono per completare gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada ex militare che collega la nuova Orientale sarda con Perdasdefogu: poco più di due miloni di euro per la Talana-Urzulei, la Talana-Lotzorai, la Triei-Orientale sarda, la Lanusei-Ponte San Paolo, la Gairo-Buoncammino, la Osini-Ulassai-Jerzu-Statale 125, la Arzana-Lanusei, la Bari Sardo-Buoncammino Sa Brocca-circonvallazione di Jerzu e la strada che da Gairo Taquisara conduce alla stazione ferroviaria di Villagrande.

