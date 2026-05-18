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Muravera.
19 maggio 2026 alle 00:39

Strade, musei e cimitero: ci sono altri 400mila euro 

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Altri centodiecimila euro per la manutenzione delle strade nel centro urbano di Muravera grazie all’avanzo vincolato dell’imposta di soggiorno. E poi via libera al ripristino degli impianti di climatizzazione nel museo Donna Francesca Sanna Sulis. Sono alcuni degli interventi inseriti nella variazione al bilancio di previsione 2026 approvata dalla Giunta comunale presieduta dal Salvatore Piu. Una variazione grazie ad ulteriori risorse per circa 400mila euro.

Oltre all’avanzo dell’imposta di soggiorno sono arrivate anche risorse dalla Regione. Con queste ultime si provvederà alla manutenzione straordinaria di Piazza Alessandro Ricchi (50mila euro) e alla pianificazione del demanio marittimo «per finalità turistico ricreative» (124mila euro). Previsti, infine, dei lavori in cimitero per 80mila euro.

Tra le tante variazioni approvate c’è una maggiore contributo di tredicimila euro da parte della Regione per il salvamento a mare (il totale sfiora gli 80mila euro), 40mila euro per la Sagra degli Agrumi (sempre provenienti dalla Regione), una maggiore esigenza per le spese legali a difesa dell’ente (ulteriori 30mila euro) e un incremento delle utenze idriche ed elettriche (altri 35mila euro). Notevole, negli ultimi anni, l’incremento degli introiti dell’imposta di soggiorno: il Comune di Muravera è passato da poco più di mezzo milione di euro a circa un milione e 80mila euro nel 2025 (grazie, in particolare, a Costa Rei). (g. a.)

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