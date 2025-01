Strade, marciapiedi e periferie: il piano di interventi del Comune 

Pezzi di periferia da riqualificare, aree degradate da migliorare, interventi di messa in sicurezza di strade e marciapiedi. Prende il via a Sanluri il progetto di rigenerazione degli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni e di tessuti edilizi incompiuti o parzialmente utilizzati. «Interventi che – ricorda il vice sindaco, Paolo Usai – escludendo costruzioni di qualsiasi natura, puntano sulla rinascita di spazi pubblici, per una migliore vivibilità, con una previsione di nuovi servizi, miglioramento della viabilità, accessibilità innovative. E, nel contempo, per creare occasioni di lavoro con cantieri aperti su tutto il territorio, dove sono tante le aree che richiedono lavori di completamento». Nello specifico il programma prevede la realizzazione di una rotonda davanti allo stabilimento della Comochi, spesso teatro d’incidenti per gli automobilisti che viaggiano nel tratto fra la città e la sua frazione di Sanluri Stato. Una particolare attenzione al miglioramento del Piano degli insediamenti produttivi lungo la Provinciale per Samassi, con la messa in sicurezza di un ponticello e, considerata la richiesta delle imprese, anche la realizzazione di due nuovi lotti artigianali. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA