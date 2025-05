Strade mal riparate, protestano i residenti 

Proteste nelle lottizzazioni del litorale già duramente provate da marciapiedi sconnessi, vegetazione incolta e strade disseminate di buche. Questa volta a creare problemi sono i mancati ripristini laddove erano stati eseguiti gli scavi dalle ditte incaricate da Enel distribuzione nell’ambito dei lavori del Pnrr. Si tratta di via Dei Salici, Stella di Mare e delle vie parallele dove è stato messo il cemento ma non è stato sistemato invece il nuovo bitume.

«Il problema», dice un residente, Francesco Serra, «è che i lavori sono stati fatti da mesi. Capiamo che ci siano diversi ripristini da fare anche in centro e abbiamo aspettato con pazienza, ma così ci sembra davvero troppo. Anche perché le strade sono percorse non solo dalle auto ma anche dai pedoni che rischiano di inciampare e cadere».

Buone notizie invece in centro, dove è stato ripristinato il marciapiede in via Turati. Era off limits da mesi dopo i lavori di Enel per la sistemazione di una delle cabine di media tensione, con grandi disagi soprattutto per i tanti pazienti diretti al poliambulatorio dell’Asl e costretti a muoversi con la sedia a rotelle che non avevano altra scelta che passare in mezzo alla strada. In precedenza erano stati ripristinati anche i marciapiedi in via Marconi e in via Cagliari.

