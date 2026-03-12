Strade, luce e acqua a Is Campus 

I cartelli dei lavori in corso, una squadra di operai che si muove nella strada sterrata tra escavatori e camioncini. È il segnale che i residenti della zona di Is Campus, a poca distanza dal centro di Dolianova attendevano da oltre 20 anni. Le opere di urbanizzazione primaria saranno finalmente ultimate. Decisivo l’accordo tra il Comune e i lottizzanti che ha consentito di risolvere bonariamente il lungo contenzioso davanti al Tar Sardegna. «È una giornata importante – dice il sindaco Ivan Piras che, insìeme al presidente del Consiglio comunale Antonio Origa e agli assessori Pier Vitale Atzu e Anna Rita Agus, ha incontrato gli abitanti di Is Campus – restituiamo dignità a una zona tra le più belle del paese. Tutto questo è stato possibile grazie all’accordo bonario con i lottizzanti che ringrazio per la disponibilità».

La querelle

Una vicenda complessa quella della lottizzazione di Is Campus, iniziata nel 2005 con la firma della convenzione tra Comune e proprietari dei terreni per la realizzazione di un complesso residenziale. Un accordo con il quale i lottizzanti si obbligavano ad eseguire a proprie spese, entro 10 anni, le opere di urbanizzazione (viabilità, parcheggi, rete idrica, allacci elettrici, illuminazione). Opere però non completate a causa del fallimento dell’impresa di costruzioni. Da allora, si è innescata una lotta a colpi di carte bollate fino alla decisione del Comune, due anni fa, di esercitare i poteri sostitutivi per l’esecuzione dei lavori e di rivalersi sui lottizzanti. Un contenzioso finito davanti al Tar che ha mediato tra le parti per un accordo transattivo.

«I lottizzanti si sono impegnati a concludere a loro spese le opere di urbanizzazione entro il 15 aprile – precisa il sindaco Ivan Piras – siamo sicuri che i tempi saranno rispettati. Se servirà qualche giorno in più non sarà un problema. L’importante è mettere la parola fine a una vicenda che si è trascinata purtroppo per troppo tempo».

La riunione

Ieri, ad ascoltare il sindaco Piras e il progettista Maurizio Loddo, c’era una folta delegazione delle 19 famiglie che abitano nelle case di Is Campus. Tra loro, Federico Agnese, che preferisce non farsi prendere dall’entusiasmo: «Siamo fiduciosi ma abbiamo avuto troppe delusioni. Sono qui da 19 anni, ci crederò quando i lavori saranno conclusi. Viviamo questo disagio da troppo tempo, siamo ancora attaccati all’acqua di cantiere e a un unico contattore per l’energia elettrica. Le strade non sono asfaltate, quando piove diventano impraticabili. Siamo contenti se la situazione si sblocca, questo è un bellissimo quartiere dove si vive in tranquillità. Con i servizi diventerà ancora più bello».

Tra i residenti c’è anche chi ricorda il dramma degli anni scorsi quando a Is Campus arrivavano le autobotti a portare l’acqua e i continui disservizi della rete elettrica: «Abbiamo passato brutti momenti – racconta una signora che abita nelle prime case del complesso – mi veniva da piangere per lo sconforto. Ora sembra finita. Ci sono tante cose da fare ma finalmente si vede la luce».

