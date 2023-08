Strade, la rabbia dei residenti 

Sul pessimo stato di “salute” in cui versano le strade provinciali, ormai le proteste sono all’ordine del giorno. L’ultimo fronte del malcontento arriva dai cittadini di Samugheo che giornalmente transitano nella provinciale che dal paese porta in direzione Oristano e più a nord sino al confine della provincia di Nuoro verso Atzara-Sorgono.

«Altro che strade – sbotta Gianni Palmas, di Samugheo – sarebbe meglio chiamarle voragini provinciali. Ormai bisogna fare delle vere e proprie gincane per evitare avvallamenti e buche, presenti nei tratti più pericolosi. Io che percorro spesso questa strada per lavoro – dice – ci ho rimesso il furgone. Un’altra ragazza ha capottato e la macchina è andata distrutta. Non credo si possa andare avanti così. O ci si mette mano oppure come cittadini faremo una raccolta di firme e le consegneremo in Provincia. Prevediamo anche di tenere a breve una manifestazione popolare, ma così è impossibile proseguire».

Il Comune

Gli amministratori comunali di Samugheo, il centro più popoloso del territorio, conoscono molto bene il problema e si schierano a fianco di chi protesta. L’assessore Massimiliano Urru stigmatizza una situazione molto delicata e quasi da terzo mondo. «Abbiamo già più volte denunciato – precisa – lo stato disastroso delle strade 33, 38 e 71, che collegano Samugheo con i comuni del Nuorese, Mandrolisai, Barigadu e più in generale dell’Oristanese. Lamentiamo – aggiunge – l'immobilismo dell’amministratore straordinario della Provincia che, nonostante i tanti solleciti, non ha neppure presentato un piano programmatico di interventi». Tutti si augurano ovviamente che si intervenga al più presto per scongiurare anche la chiusura, quello che l’ente di via Carboni, ha già fatto nelle strade messe peggio e per le quali non esistono in bilancio i denari necessari per sistemarle. In altre, invece, è stato deciso il limite di percorrenza dei 30 chilometri orari che evita alla Provincia di pagare gli eventuali danni.

Lo scempio

Gli esempi più importanti di strade dove è impedita la circolazione sono: i 13 chilometri della Sp 74, la circumlacuale che conduce da Tadasuni alla diga sul Tirso. Vietato anche l’accesso su quella arteria per quanti arrivano dalla Ghilarza – San Serafino percorsa per giungere più velocemente a Busachi e Ula Tirso. La terza è ancora nel Guilcier ed è esattamente la strada numero 24 Ghilarza - Sedilo di circa 10 chilometri, chiusa sino al tratto che conduce ad Aidomaggiore e dove sono presenti voragini anche di 20 metri.

