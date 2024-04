Strade, investimenti per 4,8 miliardi  

Investimenti, nuove opere e manutenzione programmata delle strade per 4,83 miliardi di euro. È quanto stanziato nel contratto di programma Anas per la Sardegna. Si tratta di 1,34 miliardi per lavori in fase di realizzazione tra cui la Statale 131, dove sono in corso più interventi nelle varie tratte, mentre due lotti dal km 192 al km 209+500 sono in fase di progettazione; le Ss 199 e Ss 729 Sassari-Olbia; la Ss 125 orientale Sarda e la 195 Sulcitana. Ci sono poi 2,7 miliardi per la progettazione di nuove opere e infine oltre 760 milioni per la manutenzione.

«Lavoriamo per risolvere i problemi di mobilità dei sardi e siamo pronti a rispondere alle esigenze del territorio, dopo decenni di troppi No», commenta il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

I lavori andranno a migliorare una rete viaria sulla quale si verificano in media dieci incidenti al giorno e si contano circa 400 feriti al mese. Quasi un bollettino di guerra. Le statistiche dell’Aci descrivono un’Isola in cui i pericoli per chi guida sono in crescita costante: da quelli strutturali – asfalto impresentabile, deviazioni che spuntano come funghi, lavori in corso permanenti – ai fattori esterni legati ai conducenti che si incrociano per strada. Abuso di alcol e droghe, eccesso di velocità, uso del telefonino al volante. I tratti più pericolosi si trovano nel Sassarese: è qui che si verifica il 42% degli incidenti più gravi, quelli in cui sono intervenute le forze dell’ordine. Il numero complessivo (1.394 nel 2022) supera la somma di quelli registrati nel territorio della Città metropolitana di Cagliari (853) e della provincia del Sud Sardegna (449). In queste tre zone si concentra l’81% degli scontri tra auto.

Secondo le statistiche dell’Automobile club d’Italia la strada statale sarda in cui si verificano più incidenti è la Carlo Felice: in un anno sono 147, a cui si aggiungono i 20 della 131 Dir e i 41 della diramazione centrale Nuorese. Nel 2022 si sono registrati 3 incidenti mortali, con tre morti e 230 feriti. Il tratto con un maggior tasso di incidenti per chilometro è quello della 131 Dir, la strada che dall’Asse mediano di Cagliari porta verso Sestu.

RIPRODUZIONE RISERVATA